Un étudiant allemand de 18 ans est incarcéré pour complot terroriste. Les enquêteurs ont saisi des armes et des pièces d'imprimante 3D chez lui. La procureure Alexandra Wiese détaille les détails de l'affaire.

Un jeune homme allemand de 18 ans réside actuellement en détention provisoire depuis le mois d'août, suite à l'ouverture d'une enquête judiciaire complexe impliquant des suspicions de sympathies pour l'extrême droite. Cette arrestation majeure est intervenue dans le Land occidental de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plus précisément dans la ville d' Eslohe, marquant une intervention préventive significative des forces de l'ordre allemandes contre une menace intérieure potentiellement grave.

Précisions de la Procureure Alexandra Wiese

La procureure Alexandra Wiese a confirmé publiquement les détails de cette affaire cruciale pour la sécurité publique. Elle a déclaré que le suspect était maintenu sous écrou strict depuis plusieurs mois, alors que les investigations se poursuivent intensivement. Selon ses informations officielles, le jeune homme aurait nourri l'intention explicite de commettre un attentat terroriste violent ciblant spécifiquement la communauté musulmane du secteur.

Also read Les critiques d’Hugues Dayez : 'Heysel 85', les coulisses d’une tragédie

Projets d'Attaque contre les Lieux de Culte

Les enquêteurs ont établi que l'individu projetait de réaliser cette attaque spectaculaire au cours de la période allant de fin 2026 à début 2027. Ce calendrier précis suggère une planification à long terme et une préparation méthodique de l'acte criminel envisagé. La cible principale identifiée par les services de renseignement était un lieu de culte musulman situé à proximité immédiate de son domicile.

Saisie d'Armes et Fabrication Artisanale

Lors des perquisitions réalisées au domicile familial du suspect, les agents ont découvert un arsenal important comprenant divers types d'armes, de nombreuses munitions, ainsi que des composants d'armes. Ils ont également saisi des pièces métalliques fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D, indiquant une volonté de concevoir des dispositifs létaux personnalisés. Ces découvertes sont considérées comme potentiellement décisives pour empêcher la matérialisation du projet criminel.

Advertisement

Exploitation Numérique et Expertises Techniques

La magistrate Alexandra Wiese précise que tout porte à croire que le jeune homme comptait utiliser ces armes artisanales lors de son action contre un lieu de culte musulman. Les enquêteurs examinent actuellement les données électroniques saisies et attendent l'avis des experts chargés de déterminer si les armes étaient en état de marche ou de tirer. Cette phase technique est essentielle pour confirmer la létalité réelle des objets récupérés.

Perspectives et Auditions Supplémentaires

D'autres auditions de témoins sont également prévues dans les semaines à venir pour compléter le dossier judiciaire. Ces démarches visent à reconstituer l'intégralité des échanges et des préparatifs effectués par le suspect avant son interpellation. La justice allemande maintient sa vigilance maximale face à ce type de menaces internes.