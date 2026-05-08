En Belgique, le nombre de travailleurs en incapacité de travail de longue durée atteint un niveau record

Selon les dernières données de l’Inami, le nombre de travailleurs en incapacité de travail depuis plus d’un an a atteint 576.643 en 2025, marquant une augmentation de 22 % en cinq ans. Cette hausse est en partie due au relèvement de l’âge de la pension, mais les jeunes travailleurs, notamment dans les secteurs bancaire et des soins, sont de plus en plus touchés par des troubles psychiques liés à la pression au travail.

Le nombre de travailleurs et travailleuses en incapacité de travail depuis plus d’un an a atteint 576.643 l’année dernière, selon les statistiques de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) consultés par L’Echo, De Morgen et De Tijd.

Fin 2025, la Belgique comptait 105.000 malades de longue durée de plus qu’il y a cinq ans (471.000), soit une augmentation de 22 %. C’est la plus forte hausse absolue jamais observée. Ce bond cache cependant une subtilité : le relèvement, début 2025, de l’âge légal de la pension à 66 ans. Sans cette modification, la grande majorité des plus de 65 ans ne toucherait pas une indemnité de maladie, mais une pension légale.

Le nombre de malades de longue durée au sein de ce groupe est ainsi passé de moins de 1.600 en 2024 à 19.298 personnes fin 2025. Plus globalement, le nombre de malades de longue durée a progressé de 1,6 % par rapport à l’année précédente, contre 3 % annuellement depuis 2005. En chiffres absolus, la hausse du nombre de malades de longue durée de moins de 65 ans est même la plus faible depuis 2008.

Les jeunes derrière un écran de plus en plus touchés. Les 50-64 ans représentent environ deux tiers de l’ensemble des malades de longue durée. Mais, depuis quelques années, cette tranche progresse bien moins vite que le groupe des moins de 35 ans. Les troubles psychiques (burn-out, dépression…) constituent la principale cause d’un arrêt de longue durée.

Les femmes et les jeunes sont particulièrement vulnérables. On observe clairement une augmentation dans les absences chez les jeunes, une accélération même, de plus en plus jeunes d’ailleurs, dans les 20 à 30 ans et les 30 à 40 ans aussi, confirme Saadallah Tamer, médecin du travail chez Attentia, au micro de Laura Van Lerberghe et Nicolas Foulon.

On va voir surtout ça dans certains secteurs spécifiques, comme le secteur des travailleurs « écrans » dans les bureaux, le secteur bancaire, le secteur des assurances. On va aussi voir ça dans le secteur des soins où il y a aussi du personnel qui est plus jeune, ajoute-t-il. Il avance une raison principale : la pression grandissante mise sur ces travailleurs par leur hiérarchie. Ce que nous, on ressent, c’est qu’il y a une pression sur ces populations aujourd’hui.

On voit qu’il y a une situation financière qui se développe depuis plusieurs mois maintenant, on voit les faillites, on voit les différents grands changements dans les entreprises. Du coup, ils sont mis sous une pression de performance, d’efficacité, estime le médecin





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incapacité De Travail Maladies De Longue Durée Troubles Psychiques Pression Au Travail Belgique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bart De Wever affirme que la Belgique n'est pas un État antisémiteLe Premier ministre Bart De Wever a réagi aux accusations d'antisémitisme liées à la poursuite de deux circonciseurs juifs, rappelant que la liberté religieuse doit être conciliée avec les lois et les normes de qualité du pays.

Read more »

L'essor des pompes à chaleur en Belgique : vers une indépendance énergétique durableFace à l'instabilité énergétique mondiale, les Belges se tournent massivement vers les pompes à chaleur pour réduire leurs coûts et leur empreinte carbone.

Read more »

La météo en Belgique : une nette amélioration par rapport à hierNous avons un ciel assez nuageux pour débuter cette journée de jeudi avec un peu de crachin sous un nuage plus épais en...

Read more »

Record de 576.000 personnes en invalidité en Belgique en 2025Un nombre record de 576.643 personnes ont reçu une allocation d'invalidité en Belgique en 2025, soit une augmentation de plus de 105.000 personnes en cinq ans. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de l'âge légal de la retraite à 66 ans, ce qui a retardé le départ à la retraite de nombreux 65 ans. Hors cette catégorie, l'augmentation des personnes en invalidité n'est que de 1,6%. Les experts notent une stabilisation, voire une légère baisse chez les travailleurs de plus de 50 ans.

Read more »