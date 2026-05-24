Enquête contre deux clubs et parties prenantes pour des comportements provocateurs dans un match de football

Une enquête a été ouverte contre deux clubs et plusieurs parties prenantes pour des propos provocateurs et incidents avec des supporters de leur rival. Le Parquet a la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires contre les joueurs, membres du staff et toute personne ayant participé à l'incident.

Une enquête a été ouverte par le Parquet contre deux clubs d' Football , allegeant des comportements provocateurs de leurs supporters. Les examineurs ont aussi la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires contre les joueurs, membres du staff et autres parties prenantes ayant participé aux incidents avant les supporters.

Un supporter liégeois, envahi le terrain pour voler un drapeau aile de la croix rouge, et a été envahi par les supporters envies, les joueurs et le staff. Les forces de l’ordre ont du temps à reprendre le contrôle de l’enceinte lors des heurlements entre les groupes de supporters. Vincent Euvrard, adjoint de l'entraîneur du Standard, a deploré que les joueurs aient déclenché ces événements après leur match où le club n'a pas été au niveau. Le Parquet dispose jusqu'au 15 août pour mener les poursuites





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