Enquête française : un réseau de blanchiment d'argent lié à des collecteurs mauritaniens et des sociétés de revente de voitures à Bruxelles

Les policiers de la Gironde dévoilent un schéma de blanchiment d'environ 24 millions d'euros, impliquant des trafiquants français, des collecteurs mauritaniens et une société bruxelloise de vente de véhicules, avec une saisie de 7,9 millions d'euros.

Les forces de l'ordre françaises ont confirmé sur le compte X de la police nationale en Gironde l'existence d'un réseau de blanchiment d'argent impliquant des trafiquants locaux et des collecteurs originaires de Mauritanie .

L'enquête, ouverte en 2025, s'est appuyée sur les remontées de plusieurs dénonciations et sur la surveillance de rendez‑vous suspects qui se tenaient dans la gare de Bordeaux. Les collecteurs, souvent de nationalité mauritanienne, parcouraient quotidiennement le territoire français à bord de trains, munis de déclarations de capitaux en douane, en justifiant leurs déplacements par l'achat apparent de véhicules.

Sous ce couvert, ils récoltaient plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque trajet, avant de faire transiter les fonds vers la Belgique, et plus précisément dans les communes de Molenbeek et d'Anderlecht, où des réseaux de revente de voitures leur servaient de façade. Les premières analyses ont fait état d'une rémunération de 400 euros par trajet pour les passeurs, et les chiffres accumulés depuis 2019 montrent que quatorze ressortissants mauritaniens ont déclaré à l'entrée du territoire français plus de 7,5 millions d'euros de capitaux.

Selon les estimations des enquêteurs, le total des sommes blanchies au cours des huit derniers mois s'élèverait à environ 24 millions d'euros. Cette importante opération a mobilisé plusieurs services spécialisés : l'Office anti‑stupéfiants (Ofast), l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), la brigade de recherche et d'intervention (BRI), les douaniers de l'Office national antifraude (Onaf) ainsi que la police judiciaire fédérale de Bruxelles.

Les investigations menées par les autorités belges ont permis d'identifier une société basée à Bruxelles, spécialisée dans l'achat et la revente de véhicules, comme principale destinataire des fonds volés. Cette entreprise, qui utilisait plusieurs garages écran, aurait reçu des virements totalisant plusieurs millions d'euros. Les forces de l'ordre ont ainsi procédé à la saisie de 7,9 millions d'euros sur les comptes bancaires de la société, compromettant une partie du circuit de blanchiment.

Les autorités françaises continuent d'analyser les flux financiers et de renforcer la coopération transfrontalière afin de démanteler l'ensemble du réseau. Les investigations restent ouvertes et de nouveaux suspects pourraient être inculpés dans les semaines à venir. Parallèlement, les services de renseignement et les magistrats poursuivent leurs travaux afin de mieux comprendre les mécanismes de financement et les liens avec d'éventuelles activités criminelles liées au trafic de drogues et à la corruption.

Les enquêteurs soulignent l'importance de la vigilance des opérateurs de transport ferroviaire et des douanes, qui jouent un rôle crucial dans la détection des déclarations de capitaux suspectes. La police nationale a rappelé aux usagers du réseau ferroviaire que toute tentative de dissimulation de fonds doit être immédiatement signalée aux autorités compétentes





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