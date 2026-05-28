Enquête nationale 2026 : les Belges soutiennent la réforme du chômage mais rejettent l'indexation à 4 000 euros, entre protestations sociales et divergences régionales

Le sondage 2026 montre un fort appui aux mesures de contrôle du chômage et de la fiscalité, un rejet massif de l'indexation salariale et des réactions contrastées aux mouvements de protestation selon les régions et les partis politiques.

L' enquête nationale 2026 révèle que les Belges ressentent fortement la crise économique tout en exprimant un soutien majoritaire à la limitation du chômage à deux ans, à la taxe sur les plus‑values et au contrôle des malades de longue durée.

En revanche, la proposition d'indexation plafonnée à 4 000 euros bruts rencontre un rejet généralisé. Cette opposition s'est traduite par de nombreuses actions de protestation organisées par les syndicats, notamment des manifestations et des grèves, qui ont suscité des réactions contrastées selon les régions et les affiliations politiques. En Flandre, le rejet des mouvements de contestation est le plus prononcé : un Belge sur trois (33 %) désapprouve ces actions, bien que 45 % déclarent les comprendre.

En Wallonie et à Bruxelles, le climat est plus favorable aux protestations : moins d'un répondant sur cinq y voit une désapprobation, tandis que 22 à 28 % déclarent soutenir les mobilisations et 13 à 17 % y participent directement. Ces attitudes sont largement partagées par les différentes catégories socioprofessionnelles, à l'exception notable des indépendants, et traversent les niveaux de revenu.

L'analyse politique montre que le rejet des manifestations se concentre chez les électeurs du N‑VA et du MR, particulièrement en Flandre où 65 % des partisans du N‑VA et 60 % de ceux d'Anders s'y opposent. En revanche, les électorats de gauche affichent un soutien plus affirmé : au PS, 41 % soutiennent les actions et 23 % y participent, tandis que les partisans d'Ecolo et du PTB‑PVDA affichent respectivement 31 % et 42 % de soutien.

À Bruxelles, le MR présente un double visage : 47 % des électeurs comprennent les protestations et 47 % les rejettent. Les Engagés et Défi affichent quant à eux une compréhension majoritaire (58 % à 61 %). Au niveau socioprofessionnel, les retraités (37 %) et les indépendants (48 %) sont les plus enclins au rejet, alors que les femmes au foyer et les ouvriers manifestent un soutien nettement plus élevé.

Cette dynamique révèle une société belge profondément divisée entre désir de réformes économiques et résistance aux mesures perçues comme restrictives, tout en maintenant une assez grande capacité de compréhension des revendications sociales





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