Enquête ouverte au Boudewijn Seapark de Bruges après un incident sur l'attraction Spring Ride

Le parquet de Flandre occidentale a lancé une enquête suite à un incident sur l'attraction Spring Ride du Boudewijn Seapark de Bruges, blessant plusieurs personnes. L'attraction est temporairement fermée.

Le parquet de Flandre occidentale a ouvert une enquête suite à l'incident survenu au Boudewijn Seapark de Bruges ce mardi matin. L'attraction Spring Ride , initialement présentée comme ayant subi un effondrement, est maintenant opérationnelle mais demeure fermée temporairement. Les investigations visent à éclaircir les circonstances précises de l'accident qui a blessé cinq enfants et deux adultes.

Un expert a été immédiatement dépêché sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et de collecter les éléments nécessaires à l'enquête. Les forces de l'ordre collaborent étroitement avec l'administration du parc et les autorités compétentes pour garantir une analyse minutieuse et exhaustive des faits. Cette investigation approfondie est essentielle pour déterminer les causes exactes de l'incident et pour évaluer les mesures à prendre afin d'éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir. L'objectif principal est d'assurer la sécurité des visiteurs et de préserver la réputation du parc d'attractions. Les autorités soulignent l'importance de la transparence et de la collaboration pour mener à bien cette enquête, en mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être de tous.\L'attraction Spring Ride, une tour de chute libre où les sièges simulent une descente abrupte, a été le théâtre d'un dysfonctionnement. Les sièges, au lieu de redescendre de manière contrôlée, ont subi une chute incontrôlée sur une distance de plus de deux mètres. Bien que le directeur du parc, Lars van den Ham, ait affirmé que l'attraction fonctionnait normalement lors des tests matinaux et que toutes les attractions sont rigoureusement inspectées deux fois par an, cette affirmation ne dissipe pas les inquiétudes. Le Service Public Fédéral Économie (SPF Économie) avait d'ailleurs effectué des contrôles en mars dernier, ce qui soulève des questions sur l'efficacité et la fréquence de ces inspections. Les enquêteurs se concentrent sur l'analyse technique de l'attraction, en étudiant de près les mécanismes et les systèmes de sécurité. Des experts en mécanique et en sécurité des attractions sont mobilisés pour examiner les composants défaillants et déterminer la cause exacte du problème technique. Les investigations incluent l'examen des données enregistrées par les capteurs de l'attraction, ainsi que l'interrogation du personnel et des témoins présents lors de l'incident. L'objectif est de comprendre pourquoi le système de freinage ou le mécanisme de contrôle n'a pas fonctionné correctement, menant à la chute incontrôlée des sièges.\L'enquête se concentre également sur la conformité de l'attraction aux normes de sécurité et sur le respect des réglementations en vigueur. Des vérifications approfondies seront menées pour déterminer si l'attraction répond aux exigences techniques et de sécurité imposées par les autorités compétentes. Les enquêteurs examineront également les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les protocoles de sécurité mis en place par le parc. Le directeur du parc a déclaré qu'une enquête approfondie serait menée avant la réouverture de l'attraction, assurant ainsi aux visiteurs que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité. Cette réouverture dépendra des conclusions de l'enquête et des recommandations des experts. L'incident a suscité une vive émotion auprès des familles des victimes et des visiteurs du parc. Les autorités ont exprimé leur soutien aux personnes blessées et à leurs proches, tout en soulignant l'importance de la prévention et de la sécurité dans les parcs d'attractions. La communication transparente et proactive du parc est cruciale pour regagner la confiance des visiteurs et préserver son image. Des mesures correctives seront mises en place en fonction des résultats de l'enquête, visant à renforcer la sécurité et à prévenir de futurs incidents





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