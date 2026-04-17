Le parquet de Bruxelles a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire visant des soupçons d'entrave aux enchères publiques et de corruption dans le cadre du plan anti-drones du ministre de la Défense, Theo Francken. L'enquête a été confiée à l'OCRC. Le ministre salue la décision, affirmant vouloir dissiper tout doute sur la procédure.

Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de X, notamment du chef d'entrave aux enchères publiques et de corruption publique, a révélé vendredi le parquet de Bruxelles. Cette décision fait suite à la diffusion d'un reportage alarmant concernant le plan anti-drones mis en place par le ministre de la Défense , Theo Francken . L' enquête a été formellement confiée à l'Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC), une entité spécialisée dans la lutte contre les malversations financières et les abus de pouvoir au sein des institutions publiques. Cette démarche vise à faire toute la lumière sur les procédures d'attribution des marchés publics liés à ce dispositif de sécurité nationale, dans un contexte où la transparence et l'intégrité sont primordiales.

Le ministre Theo Francken a réagi à l'ouverture de cette information judiciaire en saluant cette décision. Il a déclaré que «De cette façon, tout soupçon de partialité dans la procédure pourra être définitivement écarté». Cette déclaration souligne la volonté du ministre de coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et de prouver la légitimité de ses actions. Le ministre se trouve en effet sous le feu des critiques depuis que la chaîne de télévision VRT a diffusé un reportage pointant du doigt le coût de ce plan, estimé à 50 millions d'euros. Ce dispositif a été adopté dans une situation d'urgence, suite à plusieurs intrusions de drones dans l'espace aérien belge. Ces incidents avaient eu des conséquences sérieuses, notamment la fermeture de l'aéroport de Bruxelles-National, et avaient été attribués à des agissements étrangers, notamment russes.

Cependant, le reportage a soulevé des questions légitimes concernant l'attribution du marché à plusieurs sociétés, certaines belges et une étrangère, par le biais d'une procédure négociée. Cette procédure, justifiée par l'urgence de la situation, s'est substituée à un appel d'offres classique, plus transparent et concurrentiel, suscitant ainsi des interrogations sur d'éventuels manquements ou irrégularités. Le ministre avait déjà défendu sa position jeudi dernier, affirmant devant les membres de la Chambre que «aucune loi n’avait été contournée». Cette assurance n'a cependant pas suffi à apaiser les inquiétudes, conduisant à cette enquête judiciaire.

Face à ces préoccupations croissantes et afin de renforcer la confiance dans la gestion des fonds publics, le ministre de la Défense a annoncé vendredi la mise en œuvre d'un audit approfondi au sein du service des achats de la Défense. Cet audit aura pour objectif d'évaluer l'efficacité, la conformité et la transparence des processus d'acquisition du ministère. Il s'agit d'une mesure proactive visant à identifier d'éventuelles failles et à proposer des améliorations concrètes pour prévenir de futures controverses. La procédure d'urgence pour l'acquisition du système anti-drones, bien que justifiée par la menace immédiate, a mis en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et d'une adhésion stricte aux règles de passation des marchés publics, même dans des circonstances exceptionnelles.

L'ouverture de cette enquête judiciaire par le parquet de Bruxelles marque une étape cruciale pour rétablir la confiance et assurer que les décisions prises dans le cadre de la sécurité nationale respectent les principes fondamentaux de légalité et d'équité. Les conclusions de l'OCRC et les résultats de l'audit interne seront déterminants pour évaluer la responsabilité des acteurs impliqués et pour réformer si nécessaire les procédures d'achat du ministère de la Défense, garantissant ainsi une meilleure gouvernance et une utilisation optimale des ressources publiques dans un domaine aussi sensible que la défense du territoire national.

La transparence dans les dépenses militaires et l'intégrité des processus d'acquisition sont essentielles pour maintenir la confiance des citoyens et assurer l'efficacité des dispositifs de sécurité mis en place. L'affaire du plan anti-drones met en exergue les défis auxquels sont confrontés les ministères lorsqu'ils doivent réagir rapidement à des menaces imprévues, tout en devant respecter les cadres légaux et éthiques en vigueur. L'enquête ouverte devrait apporter des réponses claires et précises sur la manière dont les décisions ont été prises et sur les éventuelles dérives qui auraient pu survenir, renforçant ainsi la crédibilité des institutions démocratiques face aux défis sécuritaires contemporains.

Le scandale potentiel pourrait avoir des répercussions importantes sur la politique de défense et la gestion des marchés publics en Belgique.





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