Enquête parlementaire sur les loyers et privilèges des résidences royales britanniques

Le National Audit Office révèle que le prince Andrew, ses filles et le prince William bénéficient d'arrangements financiers avantageux pour leurs résidences, déclenchant une enquête parlementaire sur la transparence et la légitimité de ces pratiques.

Le rapport du National Audit Office (NAO) a mis en lumière des pratiques controversées concernant l'occupation des résidences royales au Royaume-Uni, révélant notamment les conditions financières très avantageuses dont bénéficie le prince Andrew et d'autres membres de la famille.

Après la perte de ses titres en 2025, consécutive à l'exposition de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, le prince Andrew a continué à vivre dans le Royal Lodge, une vaste maison de trente pièces située sur le domaine de Windsor, à environ trente kilomètres à l'ouest de Londres. Pour jouir de ce logement, il avait versé une prime initiale d'un million de livres sterling et s'était engagé à investir 8,6 millions d'euros dans des travaux de rénovation, en contrepartie d'un bail de soixante‑quinze ans assorti d'un loyer symbolique.

Le rapport indique que, malgré ce paiement, le prince ne verse aucun loyer pour le manoir principal, tandis que trois cottages du domaine ont été sous‑loués à d'autres occupants, ce qui soulève des questions de transparence et d'équité dans la gestion du patrimoine royal. Le document du NAO précise également que les filles du prince Andrew, la princesse Beatrice et la princesse Eugenie, qui ne sont plus des membres actifs de la famille royale, bénéficient d'appartements situés dans des palais royaux à Londres.

Leurs loyers sont couverts par les revenus personnels du souverain, ce qui implique que l'argent public contribue indirectement à ces dépenses privées. Parallèlement, le prince William, héritier du trône, paie un loyer annuel de 346 600 euros pour résider à Forest Lodge, également à Windsor, où il s'est installé l'an dernier avec la princesse Catherine et leurs trois enfants.

Cette somme, bien que modeste comparée aux coûts d'entretien des propriétés, est néanmoins financée par les fonds de la Couronne, ce qui alimente le débat sur la justification de l'usage de l'argent public pour les besoins de la famille royale. Face à ces révélations, la commission parlementaire chargée des comptes publics a annoncé le lancement d'une enquête approfondie sur la gestion des propriétés royales.

L'objectif est d'évaluer la légitimité des arrangements financiers en place et de proposer des réformes susceptibles d'assurer une plus grande transparence et responsabilité. Le débat s'inscrit dans un contexte plus large de remise en question du rôle et des privilèges de la monarchie britannique, notamment à la lumière des scandales récents qui ont entaché la réputation de certains membres de la famille.

Les conclusions de l'enquête pourraient entraîner des changements majeurs dans la façon dont les résidences royales sont utilisées, louées ou financées, afin de répondre aux attentes du public en matière de bonne gouvernance et d'équité fiscale





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