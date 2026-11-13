Enquête policière à Londres sur David Walliams pour faits sexuels

La police de Londres ouvre une enquête sur David Walliams suite à des accusations d'abus sexuel et de grooming. L'acteur conteste les faits.

La Metropolitan Police de Londres a officiellement lancé une enquête pénale concernant l'acteur, humoriste et auteur britannique David Walliams, âgé de 55 ans. Cette décision intervient suite à des révélations publiées conjointement par The Guardian et ITV News au début de la semaine actuelle, mettant en lumière des allégations de comportements sexuellement inappropriés et d'abus de confiance.

Détails des allégations et mécanismes d'abus

Les accusations spécifiques reposent sur le témoignage d'une femme qui déclare avoir été victime d'abus sexuels dans la résidence londonienne de David Walliams lorsqu'elle n'était âgée que de 15 ans. Parallèlement, plusieurs autres femmes ont dénoncé des pratiques de grooming, un processus par lequel l'acteur aurait progressivement instauré une relation de confiance avant de tenter des avances sexuelles.

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Ces déclarantes affirment avoir été influencées par le prestige et l'autorité considérables de Walliams. Elles soutiennent que cette position dominante a été instrumentalisée pour les manipuler et exercer une pression sur elles. Des témoignages indiquent également que ce type de comportement inapproprié se serait produit dans un environnement professionnel, touchant d'autres femmes sur leur lieu de travail.

Position de la police et réactions institutionnelles

L'enquête policière s'est intensifiée après la publication des articles des médias, entraînant la réception de nouvelles plaintes. La Metropolitan Police confirme que ces signalements concernent des incidents distincts de ceux rapportés initialement par The Guardian et ITV News. Les enquêteurs examinent également la couverture médiatique pour identifier d'éventuelles infractions connexes.

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Mike Cagney, principal inspecteur de la police, a publié un communiqué officiel exhortant toutes les victimes de crimes sexuels à contacter les forces de l'ordre. Il a précisé que la police accepte les déclarations indépendamment de la date à laquelle les faits se sont produits, soulignant l'ouverture d'une ligne de communication pour toute personne concernée par ces affaires.

Parcours professionnel et démentis de l'artiste

David Walliams est une figure majeure de la télévision britannique depuis plus de vingt ans, ayant acquis une renommée internationale grâce à son émission de sketchs comiques Little Britain en 2003. Sa carrière s'est ensuite enrichie de son rôle prolongé au sein du jury de l'émission Britain's got Talent, consolidant sa popularité auprès du grand public britannique et international.

Outre ses succès télévisuels, l'artiste est un auteur prolifique ayant vendu plus de 60 millions d'exemplaires de ses ouvrages à travers le monde. Ses œuvres jeunesse, telles que Oma boef et Joe Biljoen, ont connu une grande audience, y compris sur le marché néerlandophone, contribuant ainsi à son statut de célébrité multiforme.

Déclaration de non-culpabilité et nuances personnelles

Face à ces graves accusations, David Walliams a fermeinent rejeté toutes les allégations, affirmant ne pas être un prédateur sexuel et soulignant n'avoir enfreint aucune loi. Il maintient sa position d'innocence totale concernant les faits d'abus et de grooming qui lui sont reprochés par les différentes plaignantes.

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Cependant, l'homme public a admis avoir fait preuve de légèreté dans le passé en reconnaissant avoir parfois agi de manière imprudente dans ses relations personnelles avec des femmes. Cette distinction entre des erreurs de jugement relationnel et des infractions criminelles constitue son seul aveu public à ce jour, tandis que l'enquête policière se poursuit pour établir les faits matériellement.