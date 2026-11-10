Enquête pour abus sexuels présumés au centre de soins Ploegdries à Lommel

Le parquet enquête sur deux plaintes pour agressions sexuelles présumées au centre de soins Ploegdries à Lommel suite aux signalements du 8 septembre.

Le parquet belge a officiellement ouvert deux enquêtes distinctes concernant des plaintes pour actes sexuels présumés impliquant deux résidents du centre de soins et de vie Ploegdries situé à Lommel. Cette information, confirmée par les autorités judiciaires, fait suite aux dépositions effectuées le 8 septembre par les victimes potentielles au sein de cette institution de soins spécialisée pour personnes âgées.

Details de l'enquete judiciaire et procedural

Les faits reprochés ont été portés à la connaissance de la direction du centre de soins Ploegdries par deux résidents dans la matinée du 8 septembre, déclenchant immédiatement une procédure de signalement officiel vers les services de police compétents et le Département des Soins de santé flamand. Le Parquet de la République a validé la pertinence de ces signalements en initiant deux investigations parallèles, soulignant dans son communiqué officiel que chaque plainte sera examinée de manière indépendante et rigoureuse afin de garantir l'intégrité de l'enquête préliminaire en cours.

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Il est important de noter que le Parquet a refusé de divulguer toute information supplémentaire concernant la nature exacte des allégations ou l'identité des personnes mises en cause, respectant ainsi le principe de présomption d'innocence et la confidentialité des données personnelles impliquées dans une telle procédure judiciaire sensible. Cette retenue informationnelle est de mise afin de protéger les victimes tout en permettant à la justice de mener son travail sans ingérence médiatique prématurée.

Position du Departement Zorg et de la gestion du centre

Valerie Weekers, porte-parole officielle du Département des Soins de santé flamand (Zorg), a immédiatement réagi à la nouvelle en qualifiant de strictement conforme aux normes réglementaires en vigueur la réponse apportée par l'administration du centre de soins Ploegdries face à ces événements graves survenus sur son territoire. Elle a fermement défendu l'établissement, affirmant que l'institution a agi avec une céléritité et une transparence exemplaires dès qu'elle a eu connaissance des événements rapportés par les résidents vulnérables.

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L'institution responsable des soins aux aînés a respecté son obligation légale de signalement immédiat dès les premières heures suivant les déclarations des résidents, un geste qui a permis une réaction rapide des autorités supérieures et judiciaires compétentes. Le Département des Soins de santé a officiellement pris acte de la situation et a annoncé qu'il accompagnerait dorénavant de très près la direction du centre pour assurer la bonne gestion de cette crise institutionnelle et sécuritaire majeure.

Impact sur les residents et suite des procedures

En plus de l'accompagnement judiciaire, le centre de soins Ploegdries a activé des protocoles de soutien psychologique et social renforcés spécifiquement destinés aux résidents touchés et à leurs familles respectives, dans le but d'atténuer le traumatisme potentiel lié à ces événements. Des mesures de communication internes ont été mises en place pour informer avec bienveillance et clarté les proches des habitants concernés, tout en garantissant un soutien moral et logistique continu pendant toute la durée des procédures en cours.

Au-delà de l'assistance immédiate apportée aux personnes vulnérables, la direction du centre a annoncé la révision approfondie de plusieurs procédures internes de protection et de supervision du personnel soignant. Ces nouvelles directives viseront à renforcer les mécanismes de prévention contre les abus et les comportements inappropriés, garantissant ainsi un environnement de vie plus sûr et plus protecteur pour l'ensemble des résidents de l'établissement.