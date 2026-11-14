Enquête pour incendies volontaires de véhicules à Basècles et Gilly

Une enquête est ouverte pour des incendies criminels de véhicules à Basècles et Gilly. Plusieurs véhicules détruits et habitations endommagées.

Le Parquet de Mons-Tournai a annoncé ce samedi l'ouverture d'une enquête judiciaire officielle concernant une série d'incendies volontaires de véhicules. Ces faits criminels se sont déroulés vers quatre heures du matin dans la localité de Basècles, située dans l'entité de Beloeil, dans la province du Hainaut.

Déroulement des faits et dégâts matériels

Les services de police et d'enquête sont intervenus rapidement sur les lieux après avoir reçu des signalements concernant les départs de feu. L'expertise technique menée sur place a confirmé la nature criminelle des incendies, nécessitant l'intervention de professionnels spécialisés pour reconstituer la chronologie exacte des événements et identifier les causes probables.

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Un expert en incendies a été dépêché sur les lieux pour analyser les résidus et déterminer les accélérants potentiels utilisés. Parallèlement, les techniciens du laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) ont réalisé des prélèvements scientifiques cruciaux. Leur objectif est de retrouver des empreintes digitales, des fibres ou tout autre indice biologique susceptible d'identifier les auteurs de ces actes.

L'impact de ces attaques est particulièrement violent sur le patrimoine privé des habitants du quartier. Plusieurs véhicules stationnés ont été totalement détruits par les flammes, transformant les carrosseries en coques calcinées. Les habitations voisines ont également subi des dégâts matériels importants, probablement dus à la chaleur intense ou aux projections de débris enflammés.

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Implication de la Police Judiciaire Fédérale

La mobilisation du laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale souligne la gravité de l'infraction. Les enquêteurs travaillent actuellement sur l'analyse des preuves matérielles collectées. Cette collaboration entre le parquet local et la police fédérale permet de croiser les bases de données et d'élargir le champ des investigations au-delà des simples observations de terrain.

Les pompiers ont été fortement sollicités pour maîtriser les flammes et sécuriser les zones alentours. Leur intervention a été d'autant plus complexe que les véhicules en feu génèrent des détonations dues à la déflagration des batteries et des réservoirs. Ces explosions ont été clairement entendues par les riverains, ajoutant à la panique et au stress ressenti par la population locale.

Enquêtes parallèles et sécurité des véhicules

Une enquête similaire est également en cours à Gilly, où un autre incendie de voiture a été signalé avenue Caporal Debatty ce même samedi. Les pompiers ont été mobilisés pour cette intervention distincte, qui a également provoqué plusieurs détonations entendues dans les environs immédiats. Cette répétition de faits similaires dans des localités différentes suggère une multiplication des risques ou une modus operandi identique.

Les autorités judiciaires invitent la population à faire preuve de vigilance accrue. Il est conseillé aux propriétaires de véhicules de garer leurs automobiles dans des lieux sécurisés, idéalement surveillés, durant la nuit. La présence de caméras de surveillance privées peut également constituer un élément dissuasif et faciliter le travail des enquêteurs.

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Conséquences pour les victimes et suites judiciaires

Les victimes de ces incendies volontaires doivent immédiatement déclarer les dommages à leurs compagnies d'assurance. La multiplication des déclarations pour sinistres suspects peut accélérer les travaux d'enquête en alertant les assureurs sur une éventuelle série criminelle. La justice devra déterminer si ces actes sont isolés ou s'ils font partie d'une campagne de destruction plus large.

La justice souhaite également recueillir le témoignage de toute personne ayant pu observer des individus suspects dans les environs de Basècles et de Gilly durant la nuit du samedi. La collaboration citoyenne reste essentielle pour identifier les auteurs et mettre fin à ces actes de vandalisme criminel qui menacent la tranquillité publique.