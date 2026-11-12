Enquête sur la liaison de Jensen Huang avec une suspecte d'espionnage chinois

Le Congrès américain exige des comptes sur la relation de Jensen Huang avec une suspecte d'espionnage chinois et les politiques d'exportation de Nvidia vers Pékin.

La démission de Jensen Huang, fondateur et dirigeant historique de Nvidia, n'a pas suffi à éteindre la polémique majeure qui entoure ses relations personnelles et professionnelles. Plusieurs membres du Congrès américain ont exhorté l'administration Trump à fournir des explications détaillées concernant la liaison extraconjugale du PDG avec une femme suspectée d'espionnage au profit de la Chine. Cette affaire survient alors que la direction de Nvidia plaide pour un assouplissement des restrictions à l'exportation de puces vers Pékin, un enjeu crucial dans la compétition mondiale pour l'intelligence artificielle.

Détails sur la relation et les suspicions d'espionnage

Jensen Huang a reconnu publiquement avoir eu une liaison avec Alice Huang, une ancienne cadre dirigeante de Megaspeed, une société de centres de données basée à Singapour. Le renseignement américain soupçonne Alice Huang de travailler pour le compte de Pékin, une accusation que la Chine a formellement démentie. Ces révélations ont relancé les débats sur la sécurité nationale et les influences étrangères dans le secteur technologique américain, surtout dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre Washington et Beijing.

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Le New York Times rapporte que Donald Trump avait été informé de ces soupçons dès l'année dernière. Le secrétaire d'État Marco Rubio a confirmé ces informations au président en mai. Malgré cette connaissance préalable, Jensen Huang a été contraint de quitter ses fonctions jeudi par le conseil d'administration de Nvidia, avec effet immédiat, sous la pression accrue des critiques politiques et des inquiétudes concernant les implications de sécurité.

Positions des élus et demandes d'enquêtes parlementaires

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux pour exiger des réponses de Jensen Huang et d'autres dirigeants de Nvidia sur la manière dont ils ont potentiellement compromis la sécurité des États-Unis. Il a également demandé à l'administration Trump de justifier ses actions une fois qu'elle a pris connaissance de la relation entre le PDG de Nvidia et la personne suspectée.

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Des interrogations persistent également concernant la réticence présumée du ministre du Commerce, Howard Lutnick, à imposer des restrictions strictes sur les exportations de puces vers la Chine. Trois présidents républicains de commissions de la Chambre des représentants ont annoncé leur intention d'entendre Jensen Huang à huis clos le 18 novembre. De leur côté, les démocrates, qui reprendront la majorité aux deux chambres du Congrès en janvier, ont déclaré qu'ils examineraient l'affaire de plus près.

Les responsables démocrates de deux puissantes commissions à la Chambre et au Sénat ont écrit à Howard Lutnick pour initier une enquête sur le projet du gouvernement Trump visant à approuver et taxer les exportations de puces d'IA avancées de Nvidia vers des entreprises chinoises ayant des liens préoccupants avec l'État chinois et ses forces armées. Ils accusent le ministre et le président de ne pas avoir tenu compte de la menace évidente de sécurité nationale liée aux liens entre Jensen Huang et l'agente supposée du renseignement chinois.

Impact sur les politiques commerciales et questions de corruption

Le chef des sénateurs républicains, John Thune, a déclaré qu'une enquête parlementaire aurait du sens étant donné les enjeux de sécurité nationale. Chuck Schumer a exigé des réponses de la Maison Blanche sur les interactions entre Donald Trump et Jensen Huang, notamment lors de l'invitation de ce dernier à bord d'Air Force One en mai. Des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts et des indices de corruption sont également soulevées par les élus.

Selon le Washington Post, Nvidia a promis une contribution de 25 millions de dollars pour la salle de bal que Donald Trump fait construire à la Maison-Blanche. Ce don a été effectué quelques mois après la reprise des ventes de puces à la Chine. Le groupe défend l'absence de lien entre ce don et ses intérêts commerciaux. Le sénateur démocrate Chris Coons a qualifié la situation de manifestation de corruption au sein de l'administration Trump, promettant que le Congrès enquêterait pour obtenir des réponses transparentes sur ces relations complexes.