Enquête sur le ministre de la Justice Annelies Verlinden dans le scandale i-Police

Le parquet de Bruxelles enquête sur le rôle d'Annelies Verlinden dans le contrat i-Police. Cette investigation suite à la transmission du dossier par le juge d'instruction marque une étape clé dans l'affaire du projet de digitalisation de la police.

Le parquet général de Bruxelles a officiellement ouvert une investigation concernant la responsabilité de la ministre belge de la Justice, Annelies Verlinden, au sein de l'affaire i-Police. Cette dernière était ministre de l'Intérieur lorsqu'elle a signé le contrat controversé en 2021. Le projet de digitalisation de la police, qui a été attribué pour 299 millions d'euros à la société française Sopra Steria, est désormais au cœur d'une procédure judiciaire stricte.

Mécanisme de l'enquête pénale en cours

Cette ouverture d'enquête découle d'une obligation légale précise imposée par le juge d'instruction du parquet de Bruxelles. Lorsque ce dernier estime qu'il existe des indices probants de faits potentiellement criminels commis par un ministre en fonction, il doit notifier le procureur général. Dans ce cas de figure, le procureur général de Bruxelles est juridiquement contraint d'initier son propre volet d'investigation. Cette procédure garantit que les aspects concernant les hautes fonctions sont traités avec la compétence requise.

Also read Incendie au marché de Noël de Maredsous : évacuation et enquête en cours

Le parquet général a précisé que cette transmission de dossier ne constituait en aucun cas une présomption de culpabilité. Il s'agit d'une étape procédurale normale destinée à permettre des vérifications approfondies sur des décisions prises dans l'exercice des fonctions fédérales. Aucune conclusion définitive sur la responsabilité pénale de la ministre n'est tirée à ce stade. La justice belge maintient une impartialité stricte pendant cette phase préliminaire.

Positionnement des parties prenantes concernées

Le parquet général a publié un communiqué pour clarifier le périmètre de son enquête. Il indique que le juge d'instruction a estimé que certaines mesures d'enquête devaient porter sur des décisions attribuées à l'ancienne ministre de l'Intérieur ou à son cabinet. Ces décisions seraient liées à l'exécution de leurs fonctions respectives. La transparence institutionnelle est primordiale pour maintenir la confiance du public dans les systèmes judiciaires nationaux face à des scandales majeurs.

Advertisement

La ministre de la Justice Annelies Verlinden, membre du CD&V, n'a pas encore fourni de déclaration publique sur cette évolution juridique. Sa porte-parole a été interpellée suite aux révélations médiatiques initiales. Les rédactions de Le Soir et de De Standaard ont confirmé la rumeur, qui a ensuite été validée par VRT NWS. L'absence de réponse officielle souligne le caractère sensible de la situation pour l'exécutif federal.

Impact concret et prochaines étapes judiciaires

Le dossier i-Police reste marqué par l'échec cuisant de ce projet de transformation numérique. L'attribution du contrat de 299 millions d'euros à Sopra Steria a provoqué un tollé majeur parmi les contribuables et les forces de l'ordre. L'enquête actuelle vise à déterminer si des irrégularités ont affecté l'octroi de ce financement public. Les citoyens attendent des comptes clairs sur l'utilisation de leurs impôts dans ce secteur critique de sécurité.

Des procédures connexes ont également touché d'autres acteurs du système judiciaire. Fin octobre, la porte-parole de la ministre de la Justice et un porte-parole du parquet de Bruxelles ont été placés en examen. Ces mises en examen pour des faits distincts ajoutent une complexité supplémentaire à l'affaire globale. La population belge suit de près l'évolution de ces différentes pistes judiciaires indépendantes. La justice doit rendre des arrêts qui clarifient les responsabilités individuelles et collectives.