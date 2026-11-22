Israël enquête sur l'incendie de véhicules palestiniens en Cisjordanie. Gadi Eisenkot dénonce le terrorisme juif dans un contexte de violences accrues et de sanctions internationales.

Les autorités israéliennes ont officiellement ouvert une enquête suite à des actes de vandalisme et d'incendie visant des biens palestiniens dans quatre villages de Cisjordanie occupée. Cette décision a été prise après la découverte de véhicules brûlés et de graffitis racistes sur les murs des habitations, déclenchant une réponse immédiate des forces de sécurité et une condamnation ferme des dirigeants politiques.

L'enquête militaire sur les attaques nocturnes

L'armée israélienne a confirmé avoir dépêché des soldats et des membres de la police des frontières dans les localités de Deir as-Sudan, Deir Abu Masha'al, Kafr Malik et At-Tuwani. Cet déploiement s'est effectué au cours de la nuit précédente, suite à la réception de signalements et d'images montrant les dégâts causés par les attaques. Les forces de sécurité ont expressément condamné ces actes, affirmant leur volonté d'identifier et de poursuivre les responsables de ces violences.

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Témoignages de vandalismes et slogans haineux

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont révélé l'ampleur des destructions, montrant des véhicules entièrement en flammes et des slogans extrémistes inscrits sur les murs. Parmi les messages dégradants figure l'expression : " Dans le sang et le feu la Judée est tombée, dans le sang et le feu la Judée se relèvera ". Ce slogan fait référence au terme historique utilisé par Israël pour désigner la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967. Un militant du village de Kafr Malik, Jihad Al-Qaq, a déclaré à l'agence AFP que des colons avaient attaqué la zone nord vers deux heures du matin, incendiant environ huit véhicules et apposant des slogans racistes sur les maisons.

Dénonciation politique par Gadi Eisenkot

Gadi Eisenkot, rival politique du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, a vigoureusement dénoncé ces événements sur la plateforme X. En tant que chargé par le chef de l'État de former un nouveau gouvernement, Eisenkot a qualifié ces actes de " terrorisme juif ". Il a souligné que ces violences ébranlaient la stabilité régionale et constituaient une menace directe pour la paix et la sécurité des populations civiles concernées par ces attaques. Sa position reflète une prise de conscience politique croissante face à l'escalade des tensions dans les territoires occupés.

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Contexte de violences accrues depuis 2023

Les violences en Cisjordanie ont connu une augmentation significative depuis l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël. Cet événement a déclenché la guerre dans la bande de Gaza et a exacerbé les tensions dans les territoires palestiniens. Plus de 500.000 Israéliens vivent actuellement dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international, coexistant avec environ trois millions de Palestiniens. La situation sécuritaire reste fragile et marquée par des affrontements fréquents entre les populations et les forces de défense.

Bilan humain et réactions internationales

Depuis octobre 2023, au moins 1.119 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP basé sur les données du ministère palestinien de la Santé. Sur la même période, au moins 51 Israéliens, dont des militaires, ont perdu la vie dans des attaques palestiniennes ou lors d'affrontements. Ces tragédies humaines surviennent quelques jours après l'annonce par le Royaume-Uni, suivi par l'Australie, de sanctions visant huit entreprises israéliennes impliquées dans la colonisation. Ces mesures internationales indiquent une prise de position claire contre l'expansion des colonies en Cisjordanie.