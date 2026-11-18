Investigation sur les Active Clubs, réseau néonazi actif dans 26 pays. L'enquête révèle des liens avec l'extrême droite flamande et des recrutements violents en Europe.

Les Active Clubs, mouvement fondé par l'activiste suprémaciste blanc américain Robert Rundo, étendent considérablement leur influence à travers l'Europe. Cette organisation est désormais opérationnelle dans au moins vingt-six pays, marquant une phase d'expansion significative pour ce réseau d'extrême droite. L'enquête menée par les médias met en lumière une structure qui utilise le sport de combat comme vecteur principal de radicalisation et de recrutement de jeunes hommes.

Structure et idéologie du réseau néonazi

Ce groupe se définit comme un mouvement néonazi glorifiant explicitement Adolf Hitler dans sa propagande interne. Selon les enquêteurs, les sports de combat ne sont pas pratiqués uniquement pour le fitness, mais sont présentés comme une préparation physique et mentale indispensable à une future guerre civile. L'objectif affiché est de former une milice prête au conflit armé, transformant le ring en un lieu de recrutement politique violent.

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Les réunions régulières, surnommées " fight nights ", se déroulent régulièrement sur le continent européen. Ces événements sont rythmés par des saluts hitlériens, servant directement de matériel de propagande pour les réseaux sociaux. L'objectif stratégique est de cibler et d'attirer des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, une démographie particulièrement vulnérable à ce type de discours haineux et de communauté virile.

Témoignages et négation des accusations

Une enquête approfondie, réalisée avec des caméras cachées et l'usage d'un journaliste infiltré, a permis de documenter ces pratiques à l'intérieur même du groupe. Les images captées montrent une célébration de l'anniversaire d'Adolf Hitler dans un bois du Grand-Duché de Luxembourg, confirmant la dimension rituelle et idéologique des rassemblements. Ces éléments constituent une preuve directe de la nature du groupe face aux démentis officiels.

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Lorsqu'ils ont été interrogés par les journalistes, certains membres des Active Clubs ont fermement nié glorifier la violence dans leur discours public. Ils ont assuré que les actes de violence n'étaient plus tolérés au sein de leur organisation actuelle. De plus, lorsqu'on leur a montré des images de membres effectuant des saluts nazis, ils ont tenté de distancer l'organisation de ces gestes spécifiques, bien que les preuves visuelles restent accablantes.

Liens avec l'extrême droite politique belge

L'investigation révèle également des connexions historiques et opérationnelles avec l'extrême droite flamande. Auparavant, des membres flamands participaient déjà à des groupes néerlandais, créant un continuum transfrontalier pour l'activisme d'extrême droite. Aucun lien structurel officiel n'a toutefois été établi avec des partis politiques nationaux majeurs, limitant souvent ces influences au niveau local ou associatif.

Malgré l'absence de lien structurel, la porosité entre les groupes est visible. Un élu local du parti néerlandais Forum pour la Démocratie a été aperçu à Bois-le-Duc lors d'un de ces rassemblements, suggérant une proximité idéologique ou personnelle. Ces interactions illustrent comment les réseaux informels comme les Active Clubs peuvent servir de pont vers des cercles politiques plus larges sans pour autant être intégrés institutionnellement.

Actions violentes et présence en Belgique

La violence physique est un élément central de l'histoire récente de ces groupes. Des membres de l'organisation étaient présents à Louvain lors d'une marche organisée par la Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Lors de cet événement, un livreur noir a été agressé, démontrant que la rhétorique de combat se traduit souvent par des actes de haine concrets et physiques sur le terrain.

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Ces agressions et ces marches illustrent l'impact réel de la propagation des idées suprémacistes sur le tissu social local. L'interaction entre les clubs de combat et les marches nationalistes crée un environnement d'intimidation pour les minorités. Ces faits divers ne sont pas isolés mais s'inscrivent dans une stratégie plus large de destabilisation et de recrutement par l'intimidation.

Enjeux sécuritaires et réponse institutionnelle

La présence des Active Clubs dans vingt-six pays pose des défis majeurs pour les autorités de sécurité européenne. La capacité du groupe à se réorganiser et à recruter malgré la surveillance policière montre une résilience remarquable de ce type de mouvance. Les images de propagande diffusées en ligne facilitent le recrutement transnational, échappant aux juridictions nationales individuelles.

L'enquête de la VRT et des autres partenaires médiatiques constitue une étape clé pour sensibiliser l'opinion publique. La publication de ces révélations vise à briser le masque de simple club de sport porté par certains membres. Elle permet aux forces de l'ordre et aux analystes de mieux comprendre les mécanismes de radicalisation qui utilisent le sport comme porte d'entrée vers l'extrémisme violent.