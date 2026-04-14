Enquête sur les décès liés aux interventions policières : le ministre de l'Intérieur ordonne la lumière

Bernard Quintin, ministre de l'Intérieur, lance une enquête approfondie sur l'enregistrement des décès survenus lors d'interventions policières, suite à des révélations médiatiques. L'objectif est de clarifier les procédures, d'évaluer la cohérence et d'harmoniser les modalités d'enregistrement.

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie concernant l'enregistrement des décès survenus lors d'interventions policières. Cette décision fait suite à des révélations de plusieurs médias, dont Knack, Le Vif, De Tijd et L'Echo, qui ont mis en lumière un nombre significatif de décès , au moins 120, survenus dans le contexte d'opérations policières ou immédiatement après, depuis 2010. Ces chiffres, jusqu'alors non compilés par une entité officielle, ont suscité une vive réaction et ont conduit le ministre à ordonner une investigation. L'objectif principal est de clarifier les procédures d'enregistrement, d'évaluer leur cohérence et d'identifier les améliorations possibles pour garantir une transparence maximale et une meilleure compréhension de ces tragédies. Les conclusions préliminaires de cette enquête sont attendues pour l'automne prochain, selon les déclarations du ministre à la Chambre. Cette initiative marque une étape importante dans la volonté de transparence et de responsabilité au sein des forces de l'ordre .

L'absence d'une base de données nationale dédiée au recensement des décès liés aux interventions policières a été soulignée par le ministre. Bien qu'il existe un outil de signalement, le MISI (Melding van Incidenten, ou Signalement d'Incidents), qui enregistre les actes de violence commis contre et par la police, ce système ne permet pas, selon M. Quintin, de tirer des conclusions précises sur la légitimité de l'usage de la force, les éventuelles violences excessives ou les décès eux-mêmes. Le ministre a donc chargé le commissaire général de la police fédérale d'analyser en détail les circonstances entourant ces décès, en se concentrant notamment sur la manière dont ces situations sont actuellement enregistrées. L'objectif est d'harmoniser les modalités d'enregistrement et de s'assurer que les données collectées soient complètes, fiables et comparables. La nécessité d'une analyse approfondie est cruciale pour identifier les lacunes potentielles dans les procédures et pour garantir que des mesures appropriées soient prises pour prévenir de futurs incidents. La création d'une base de données nationale spécifique est envisagée pour améliorer le suivi et l'analyse de ces événements tragiques.

Lors de son intervention, le ministre a également abordé la question de la légitimité de l'usage de la force et des responsabilités des agents de police. Il a précisé que, dans une proportion significative des cas, environ 4 sur 10, les agents étaient eux-mêmes pris pour cibles et contraints de réagir. Cependant, il a insisté sur l'importance de sanctions exemplaires en cas de fautes graves. Cette déclaration souligne la nécessité de trouver un équilibre entre le soutien aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions et la responsabilisation en cas de comportement inapproprié ou d'abus de pouvoir. Le ministre a également plaidé pour un renforcement de la formation des policiers, en mettant l'accent sur la prise en charge des personnes en détresse psychologique. Cette proposition vise à améliorer la capacité des agents à gérer des situations complexes, à désamorcer les conflits et à prévenir les tragédies. L'intégration de compétences spécifiques en matière de santé mentale dans la formation policière pourrait contribuer à une approche plus humaine et plus efficace dans les interventions.





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