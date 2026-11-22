Une enquête du Parisien révèle des propos racistes et des similitudes avec le nazisme parmi les élèves de l'École nationale supérieure de la police. Les sanctions administratives sont en cours.

La Justice française a été saisie officiellement suite à un signalement adressé au parquet de Fontainebleau concernant les comportements inappropriés observés au sein de l'École nationale supérieure de la police. Une enquête administrative approfondie a déjà été menée par les autorités compétentes, qui ont par ailleurs proposé des sanctions spécifiques à l'égard des élèves impliqués dans ces incidents graves.

Cette ouverture de dossier intervient à la suite de la publication par le journal Le Parisien, dimanche dernier, d'une enquête journalistique intitulée " Salut nazi, racisme, harcèlement, photo d'enfant nu… Quand la promotion de futurs officiers de police dérape ". Ce reportage met au jour des dérives comportementales au sein de la promotion formée à l'École nationale supérieure de la police située à Cannes-Écluse, dans le département de Seine-et-Marne.

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Preuves numériques et témoignages anonymes

Le article de presse s'appuie principalement sur des témoignages recueillis auprès d'élèves anonymes ainsi que sur de nombreuses captures d'écran authentifiées provenant de communications privées. Les futurs officiers de police auraient partagé des éléments considérés comme choquants via des messageries instantanées telles que WhatsApp ou des réseaux sociaux comme Instagram, créant des fils de discussion internes à la promotion.

Parmi les éléments visuels publiés, une capture d'écran montre un mannequin vêtu d'une tenue d'officier allemand, adoptant une posture de bras tendu rappelant le salut nazi. Cet objet aurait été installé de manière provocatrice dans le bureau réservé aux élèves de l'établissement scolaire de Cannes-Écluse, soulignant la gravité des attitudes observées sur place.

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Propos injurieux et discriminations systémiques

L'enquête détaille également des propos injurieux et raciste dirigés contre un futur officier d'origine maghrébine, illustrant une dynamique de harcèlement au sein du groupe. Des photos à caractère xénophobe ou antisémite auraient circulé dans les échanges privés, contribuant à un climat délétère décrit par les témoins comme un dérapage collectif des normes de comportement.

Des messages contenant des insultes telles que " Sale p*te " ou " t'es une chaise " ont été identifiés, accompagnés de symboles associés à l'extrême droite. La rédaction du Parisien a affirmé avoir authentifié les vidéos de ces dérapages policiers, renforçant la crédibilité des accusations portées contre la promotion concernée par ces agissements répréhensibles.

Conséquences judiciaires et administratives

Les implications de ces révélations vont au-delà du simple scandale médiatique, entraînant des actions concrètes de la part des instances judiciaires et administratives. Le parquet de Fontainebleau est désormais en possession des éléments nécessaires pour évaluer la portée pénale de ces actes, tandis que l'administration scolaire prépare les sanctions professionnelles appropriées pour l'avenir de ces futurs cadres de la police.

Cette affaire soulève des questions cruciales sur la sélection, la formation et le contrôle des futurs officiers de la République. La transparence apportée par la presse et la réactivité de la Justice françaises indiquent une volonté de restaurer la confiance dans les institutions de sécurité publique face à ces manquements éthiques majeurs dénoncés par les victimes et les témoins oculaires.