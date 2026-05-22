La police britannique lance une enquête sur des soupçons de crimes sexuels concernant Andrew Mountbatten-Windsor, l'ancien prince Andrew. L'enquête vise à déterminer si le prince a commis des actes sexuels. La police recherche des témoins ou des victimes potentielles.

La police britannique lance une enquête sur des soupçons de crimes sexuels concernant Andrew Mountbatten-Windsor , l'ancien prince Andrew. L' enquête vise à déterminer si le prince a commis des actes sexuels.

La police recherche des témoins ou des victimes potentielles. Une femme affirme avoir été conduite à la résidence de Andrew à Windsor pour des raisons sexuelles. La police souligne que l'enquête ne se limite pas à ce comportement. Elle appelle à tous les témoins qui ont des informations sur d'autres actes sexuels commis par le prince à se faire connaître.

Des huis-à-têtes ont déjà été menés à Andrew. La police britannique a besoin des documents originaux d'Epstein détenus par les autorités américaines, mais les États-Unis refusent de les partager. Les enquêteurs doivent se contenter des documents publics et révisés. L'enquête est prévue pour durer longtemps.

Un procès pourrait avoir lieu en 2027, si les preuves suffisent pour soutenir des accusations pénales. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de choisir les sources d'information que l'on voit en premier lors d'une recherche. Cela évite de manquer les dernières nouvelles de VRT NWS





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