Enseignement : près de 2000 manifestants à Liège contre le décret-programme, la menace d'une grève générale plane

Des milliers d'enseignants et d'élèves ont manifesté à Liège et à Bruxelles contre le décret-programme qui augmente les heures de cours et le minerval. Les syndicats promettent de nouvelles actions.

Près de 2000 enseignants et élèves ont manifesté à Liège ce vendredi pour dénoncer le décret-programme adopté par la Fédération Wallonie-Bruxelles . Sous le slogan Engagés : dégagez !

, les manifestants ont exprimé leur colère contre des mesures jugées catastrophiques pour l'enseignement public. À Bruxelles, des rassemblements similaires ont eu lieu, avec des heurts entre jeunes et police. Les syndicats menacent de poursuivre les actions si le décret n'est pas abrogé. Ce décret prévoit notamment une augmentation du nombre d'heures de cours pour les enseignants, une hausse du minerval dans certaines filières, et des suppressions de postes.

Les directeurs d'école dénoncent des licenciements forcés faute de budget. La mobilisation s'annonce durable, avec une possible généralisation de la grève avant la fin de l'année scolaire. Le climat est tendu dans plusieurs villes, où des déploiements policiers ont été nécessaires. Les syndicats appellent à une journée de grève nationale la semaine prochaine.

En attendant, les examens sont perturbés, et le gouvernement refuse de reculer. Le décret-programme, voté en urgence, vise à faire des économies dans l'éducation, mais les enseignants dénoncent une dégradation des conditions de travail et de la qualité de l'enseignement. Les parents d'élèves s'inquiètent également de l'impact sur la réussite scolaire. La ministre de l'Éducation défend le texte en affirmant qu'il permet de sauver le système, mais les chiffres montrent une perte de 2 000 postes d'enseignants sur trois ans.

Les manifestations se multiplient, et le mécontentement grandit. Des assemblées générales sont organisées dans les écoles pour décider de la suite du mouvement. La Belgique francophone connaît ainsi une crise éducative sans précédent, avec des syndicats déterminés à obtenir le retrait du décret. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles





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