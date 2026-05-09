Entrée libre pour la Journée de l'Europe à Bruxelles

Les institutions européennes ouvrent leurs portes au public pour que les citoyens puissent s'immerger dans les coulisses de l'Union européenne et comprendre comment elles influencent notre quotidien. Les visiteurs ont la possibilité de prendre à leur tour la place des députés européens dans l'hémicycle et également de faire des simulations de votes pour comprendre le processus décisionnel. À travers différents ateliers, ils découvriront toutes les thématiques pour lesquelles l'Union européenne prend des décisions.

À l'occasion de la Journée de l'Europe, célébrée le 9 mai, les institutions européennes ouvrent leurs portes au public à Bruxelles. Des milliers de visiteurs sont attendus au Berlaymont et au Parlement européen pour découvrir les coulisses de l'Union européenne.

L'objectif ? Que les citoyens puissent véritablement s'immerger dans les coulisses des institutions européennes et surtout qu'ils puissent comprendre comment ces institutions influencent notre quotidien. Ici au Parlement, ce matin, c'est Sophie Wilmès (MR), la vice-présidente du Parlement européen, qui a ouvert le bal avec son discours. Simulations et informations Pendant toute la journée, les visiteurs pourront prendre la place des députés européens dans l'hémicycle.

Mais les députés continueront de pouvoir faire des simulations de votes afin de vraiment comprendre le processus décisionnel. À travers différents ateliers, les citoyens sont invités à découvrir toutes les thématiques pour lesquelles l'Union européenne prend des décisions. Un événement très populaire puisque depuis ce samedi matin, les gens font la file dehors pour pouvoir entrer, constate Océane Vermeiren. En 2025, près de 15.000 personnes avaient été accueillies rien qu'au Parlement.

Visiteurs curieux Antonella Paterman et Alexandre D'Haeseleer, des habitants de Bruxelles, témoignent que leurs enfants apprécient les institutions européennes et que leurs connaissances sur l'Union européenne sont limitées, tandis qu'un autre visiteur, Alexandre, est intrigué par la façon dont l'Europe influence sa vie quotidienne





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