Entrepreneur liégeois, Michaël Labro, a créé PMSweet, le plus grand producteur de macarons au monde, à partir d'un simple hobby en 2014.

Entrepreneur liégeois, Michaël Labro, a fondé PMSweet, le plus grand producteur de macarons au monde, à partir d'un simple hobby en 2014. Il a grandi dans une famille d'ingénieurs et a décidé de quitter les études de médecine pour se lancer dans la pâtisserie. Avec la collaboration de grands noms de la pâtisserie, il a transformé ses premiers macarons réalisés dans la cuisine de sa maman en une entreprise mondiale. Il a construit plusieurs usines et aujourd'hui, il produit un million de macarons par jour dans une nouvelle usine de 17.000 m². Son secret de succès : la qualité et la collaboration avec les plus grands pâtissiers.

Entrepreneur liégeois, Michaël Labro, a fondé PMSweet, le plus grand producteur de macarons au monde, à partir d'un simple hobby en 2014. Il a grandi dans une famille d'ingénieurs et a décidé de quitter les études de médecine pour se lancer dans la pâtisserie.

Avec la collaboration de grands noms de la pâtisserie, il a transformé ses premiers macarons réalisés dans la cuisine de sa maman en une entreprise mondiale. Il a construit plusieurs usines et aujourd'hui, il produit un million de macarons par jour dans une nouvelle usine de 17.000 m². Son secret de succès : la qualité et la collaboration avec les plus grands pâtissiers





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