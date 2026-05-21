Environ 4 sur 10 Flamands se sentent parfois inquiets, surtout dans les transports en commun

Un sondage social commandé par la VRT a montré que 4 sur 10 Flamands se sentent parfois inquiets, surtout dans les transports en commun. Les opinions sur la sécurité et les mesures de sécurité sont également très divisées.

Environ 4 sur 10 Flamands se sentent parfois inquiets. C'est surtout dans les transports en commun que beaucoup de personnes ressentent un sentiment d'insécurité. C'est ce qu'on peut déduire de la 'Photo de la Flandre', un grand sondage social commandé par la VRT.

En même temps, une grande partie des Flamands sont ouverts à la peine de mort ou au port d'armes dans certaines circonstances. La 'Photo de la Flandre' est un sondage qui est effectué par la VRT depuis 2009. Il donne une image de ce qui occupe les Flamands, avec un focus sur les problèmes sociaux. Il s'agit d'une enquête en ligne, pour laquelle le travail de terrain était confié à l'institut de recherche indépendant Profacts.

On a travaillé avec un échantillon représentatif (genre, âge, niveau d'études, province) de 2 261 Flamands âgés de 12 ans et plus. Dans les éditions précédentes de l'enquête, on a déjà vu que la lutte contre la criminalité restait une priorité politique importante pour les Flamands. C'est surtout les personnes âgées qui attachent une grande importance à cela. Les sentiments d'insécurité sont déjà présents depuis longtemps.

C'est notamment les femmes et les jeunes qui disent plus souvent se sentir inquiets dans certaines situations. Dans cette édition, on a approfondi l'analyse des contextes dans lesquels ces sentiments d'insécurité apparaissent. Environ 4 sur 10 Flamands se sentent parfois inquiets : 7 % disent se sentir souvent inquiets, 35 % disent se sentir parfois inquiets. 32 % se sentent rarement inquiets, tandis que seulement 24 % disent ne se sentir jamais inquiets.

C'est surtout les jeunes de 18 à 24 ans qui ressentent souvent un sentiment d'insécurité. Dans cette tranche d'âge, 52 % disent se sentir parfois ou souvent inquiets. Les femmes se sentent plus souvent inquiets que les hommes : 46 % des femmes disent se sentir parfois ou souvent inquiets, contre 38 % des hommes. Pour beaucoup de Flamands, les transports en commun jouent un rôle important dans leur sentiment d'insécurité.

On a demandé aux personnes qui se sentent rarement, parfois et souvent inquiets de nous dire dans quelles situations ces sentiments apparaissent. 42 % disent se sentir inquiets dans la proximité d'une gare. 35 % se sentent inquiets lorsqu'ils prennent le train, la tramway ou le bus le soir tard. En outre, 32 % se sentent inquiets dans les transports en commun eux-mêmes.

Chez les jeunes de 18 à 24 ans, les transports en commun jouent un rôle plus important dans le sentiment d'insécurité que chez les autres tranches d'âge. L'enquête a également sondé les opinions sur la sécurité et les mesures de sécurité.

Il ressort de là que la peine de mort polarise fortement les opinions. 39 % des Flamands pensent que la peine de mort ne doit jamais être possible, mais un nombre égal pense qu'elle peut l'être dans certaines circonstances. 12 % pensent qu'elle doit toujours être possible. Les personnes qui se sentent inquiets sont plus souvent favorables à la peine de mort. Chez ceux qui se sentent parfois ou souvent inquiets, 57 % sont favorables à la peine de mort.

Chez ceux qui ne se sentent jamais inquiets, c'est 39 %. 78 % des Flamands pensent que les gens ne doivent jamais porter d'armes dans la rue. 12 % pensent qu'il doit être possible de le faire dans certaines circonstances, tandis que 5 % pensent qu'il doit toujours être possible. C'est surtout les jeunes qui sont favorables à la port d'armes dans la rue.

Chez les 18-24 ans, 29 % pensent qu'il doit être possible de porter d'armes dans certaines circonstances ou toujours. Chez les 25-44 ans, c'est 26 %. Chez les autres générations, cela est beaucoup moins fréquent. Seuls 9 % des 65 ans et plus pensent qu'il doit être possible de porter d'armes dans certaines circonstances ou toujours.

Chez les 45-64 ans, cela est 13 %. Selon Floris Liekens, doctorant en criminologie à la VUB, les résultats de la 'Photo de la Flandre' confirment ce que les chercheurs ont déjà constaté. Chez les femmes, l'anxiété face au viol joue un rôle important dans leur sentiment d'insécurité, dit-il.

'Dans la littérature criminologique, cela est décrit comme l'hypothèse de la 'ombre du viol', c'est-à-dire la schaduw van seksueel geweld. Cette hypothèse stipule que les conflits quotidiens avec des hommes sont parfois vécus par les femmes comme menaçants, parce qu'il y a une ombre de viol qui plane sur eux.

' Selon Liekens, il s'agit de petites, subtiles expériences dans l'espace public. 'Une regard inopiné, une touche inopinée, un homme qui se rapproche trop. ' Ces situations peuvent renforcer les sentiments d'anxiété, parce qu'elles donnent la sensation que certains hommes voient les femmes comme un objet sur lequel ils veulent exercer leur domination et leur contrôle





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