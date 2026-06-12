Épidémie d'Ebola de souche rare Bundibugyo en RDC : l'OMS alerte sur l'expansion géographique et les défis sécuritaires

Une épidémie d'Ebola causée par la souche rare Bundibugyo frappe l'est de la République démocratique du Congo. Avec 676 cas et 136 décès, l'OMS signale une expansion dans plusieurs provinces et pointe du doigt la fragilité du système de santé et l'insécurité qui entravent la réponse. Si des progrès sont observés dans le traçage des contacts, l'organisation rappelle l'urgence de renforcer les capacités locales et d'intensifier la coopération internationale pour éviter une propagation plus large.

Une épidémie d' Ebola de souche rare Bundibugyo sévit actuellement en République démocratique du Congo ( RDC ), avec 676 cas confirmés et 136 décès signalés, selon les données relayées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette variante du virus est à l'origine de l'épidémie en cours et ne dispose, à ce stade, ni de vaccin, ni de traitement homologué. La majorité des cas se concentre dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, mais l'OMS signale désormais des infections dans 34 zones de santé réparties entre l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, ce qui témoigne d'une expansion géographique préoccupante.

Devant la presse à Genève, Olivier le Polain, chef de l'unité Épidémiologie et analyse pour les interventions de l'OMS, s'exprimant depuis Beni, a souligné que le système de santé congolais est fragilisé et que l'insécurité reste élevée dans plusieurs régions, ce qui complique considérablement les opérations de surveillance, de dépistage et de prise en charge des patients. L'organisation rappelle que la RDC dispose d'une expérience importante dans la gestion des épidémies d'Ebola, notamment dans les zones aujourd'hui touchées, et insiste sur la nécessité de renforcer les capacités et les équipes déjà en place plutôt que de repartir de zéro.

Des progrès sont constatés, notamment dans le traçage des contacts, un élément clef pour freiner la propagation du virus. L'OMS indique qu'un peu plus de 70% des contacts identifiés sont désormais correctement suivis, un niveau présenté comme nettement meilleur que celui observé une ou deux semaines auparavant, même si des défis persistent.

Pour contenir l'épidémie, l'organisation rappelle plusieurs priorités : assurer des enterrements à la fois sûrs et dignes, réduire le risque d'infection dans les structures de soins, détecter, isoler et prendre en charge rapidement les patients grâce au renforcement de la surveillance et du suivi des contacts, et intensifier le travail avec les communautés locales pour renforcer l'adhésion aux mesures de santé publique. L'OMS alerte également sur le risque de propagation de cette épidémie pour le reste du continent africain et pour le reste du monde, appelant à une mobilisation internationale accrue et à un financement suffisant des opérations de réponse.

Cette situation souligne les défis persistants en matière de santé publique dans les régions touchées par des conflits et une instabilité chronique





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