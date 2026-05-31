Épidémie d'Ebola en RDC : 282 cas confirmés, l'OMS sur place et des traitements expérimentaux à l'étude

Une flambée d'Ebola due à la souche Bundibugyo secoue l'est de la RDC. Avec 282 cas confirmés et 246 décès, la situation est alarmante. L'OMS déploie des experts et évalue des vaccins expérimentaux tandis que les équipes médicales peinent à contenir la propagation.

Le nombre de cas confirmés d' Ebola en République démocratique du Congo a atteint 282, selon un communiqué du gouvernement congolais. La province de l' Ituri reste la plus touchée avec 264 cas, suivie du Nord-Kivu (15 cas) et du Sud-Kivu (3 cas).

L'infectiologue Laurens Liesenborghs et son équipe de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers sont arrivés à Bunia, épicentre de l'épidémie, pour contribuer à la lutte contre le virus. Ils travaillent au développement et à l'évaluation accélérée de médicaments et vaccins prometteurs contre la souche Bundibugyo, responsable de cette flambée, bien qu'aucun vaccin ou traitement n'ait encore été homologué spécifiquement pour cette variante.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a identifié plusieurs candidats, dont unvaccin développé par IAVI (disponible dans 7 à 9 mois pour les essais cliniques) et un autre issu d'un partenariat entre l'université d'Oxford et le Serum Institute of India. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est rendu sur place pour évaluer les besoins et renforcer la riposte.

Il a insisté sur l'importance d'impliquer les communautés et de respecter des rites funéraires sans risque, tout en mettant en garde contre les contacts avec les défunts. Médecins Sans Frontières demande une augmentation drastique des organisations médicales spécialisées et une expansion immédiate des capacités de test. La situation est jugée très alarmante avec 246 décès enregistrés sur plus de 1 000 cas suspects, et une propagation rapide qui dépasse les capacités des équipes sur le terrain. En Ouganda, deux nouveaux cas confirmés viennent d'être signalés à Kampala





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola RDC Bundibugyo OMS Vaccin Expérimental Ituri Laurens Liesenborghs Médecins Sans Frontières Épidémie Tedros Ghebreyesus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola Outbreak in Congo: Urgent Need for Specialized Help and VaccinesThe rapid spread of Ebola in Congo is alarming, with the most promising candidate drugs and vaccines against the Bundibugyo strain of the Ebola virus. The strain is responsible for the current outbreak, but there is currently no vaccine or approved treatment. The IAVI international AIDS vaccine initiative developed a vaccine, but it still needs 7 to 9 months to be clinically tested. The Oxford-India vaccine also shows potential. The success of these vaccines depends on effective contact tracing, which can be challenging in some affected areas in Congo.

Read more »

Ebola : crise en RDC et premier suspect importé au Brésil, la OMS en renfortTedros Ghebreyesus visite Bunia pour soutenir la riposte à l'épidémie d'Ebola qui touche déjà trois provinces de la RDC et l'Ouganda, tandis qu'un Belge revenu d'Ouganda est isolé à Rio de Janeiro en attente de résultats, potentiellement le premier cas brésilien.

Read more »

Un Belge hospitalisé à Rio avec des symptômes d'Ebola après un voyage en OugandaUn citoyen belge récemment rentré d'Ouganda a été admis en isolement à l'Institut national des maladies infectieuses de Rio de Janeiro. Bien que le paludisme ait été diagnostiqué, les tests Ebola sont en cours. Les autorités brésiliennes lancent un appel aux contacts et rappellent les mesures de prévention.

Read more »

Épidémie de virus en RDC et Ouganda : 263 cas confirmés et 43 décèsLa République démocratique du Congo et l'Ouganda font face à une épidémie causée par le virus Bundibugyo, avec 263 cas confirmés et 43 décès. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. Le chef de l'agence sanitaire africaine critique la dépendance du continent en financements extérieurs et salue l'adoption d'un plan d'intervention de 319 millions de dollars par les ministres de la Santé de RDC, Ouganda et Soudan du Sud. En l'absence de vaccin ou traitement homologué, les mesures reposent sur les barrières sanitaires et la détection rapide des cas.

Read more »