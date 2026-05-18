Épidémie de hantavirus sur le croiseur néerlandais MV Hondius : trois morts et quarantaine prolongée

Sur le navire MV Hondius, une épidémie de hantavirus a causé trois décès. Les membres d’équipage restant sont en quarantaine à Rotterdam, tandis que le navire est désinfecté. L’OMS maintient le risque mondial faible. Un membre d’équipage canadien a été confirmé positif et traité en isolement. Les 26 passagers testés négociatifs, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ne signale aucune mutation du virus.

Un virus hantavirus a éclaté sur le croiseur néerlandais MV Hondius, entraînant déjà trois décès. Le navire pénètre actuellement dans le port de Rotterdam avec 27 membres d’équipe encore à bord, qui seront soumis à une quarantaine terrestre dans des conteneurs d’habitation pendant plusieurs semaines.

Leurs santé physique et mentale sera surveillée de près.

« Ils sont enfermés sur ce navire depuis des semaines, et trois personnes sont mortes, ce qui a un impact », explique Yvonne Van Duijnhoven, directrice des services locaux de santé. Jusqu’au 18 juin, les personnes en quarantaine subiront un prélèvement sanguin hebdomadaire et devront mesurer leur température quotidiennement. Aucun symptôme n’a été signalé parmi eux.

Pendant ce temps, le navire est en cours de nettoyage et de désinfection, une tâche qui devrait être terminée d’ici la fin de la semaine. Les opérations sont menées selon le protocole défini par l’Institut national pour la santé publique en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le MV Hondius est attendu dans le port de Rotterdam vers 10 heures, comme l’a annoncé le maître du port René De Vries.

Onze passagers ont été infectés par le hantavirus au début de ce mois, dont trois sont décédés. Pour gérer cette crise, rien n’est laissé au hasard.

« Nous avons collaboré avec plusieurs institutions pour nous préparer efficacement. Nous abordons cette journée avec assurance », déclare-t-il.

Cependant, la mise en place logistique a été complexe : « Il a fallu trouver un emplacement éloigné des zones habitées, organiser des installations de quarantaine et établir une rue de dépistage pour examiner les membres d’équipage. » Malgré cela, tous les passagers ont désormais quitté le navire. Les 27 membres d’équipage restants, incluant un médecin et un infirmier, débarqueront à Rotterdam pour être hébergés dans des conteneurs d’habitation, où aucun symptôme n’a été détecté.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) maintient le risque de propagation du hantavirus pour la population mondiale comme « faible ». Dans un communiqué diffusé dimanche soir, l’OMS a indiqué que des contaminations supplémentaires étaient encore possibles parmi les passagers du MV Hondius, mais que le risque demeurait bas grâce aux mesures préventives. L’OMS conseille une surveillance étroite des personnes exposées, car elles pourraient encore tomber malades pendant la période d’incubation.

D’autre part, un membre d’équipage canadien du croiseur néerlandais m/v Hondius a été testé positif au hantavirus, comme l’ont confirmé les services de santé canadiens. Après un premier résultat positif, un laboratoire a confirmé l’infection. Le patient a été transféré à l’hôpital, tandis que son partenaire, également présent sur le navire, a été testé négatif.

Selon Bonnie Henry, fonctionnaire régionale de la santé dans la province de la Colombie-Britannique, le patient présentait des symptômes légers, notamment de la fièvre et des maux de tête, et a été placé en isolement dans un état stable. Parallèlement, les 26 passagers du MV Hondius arrivés aux Pays-Bas plus tôt cette semaine ont tous été testés négatifs pour le hantavirus, selon l’Institut national de santé publique et de l’environnement (RIVM). Parmi ces évacués, un seul était de nationalité néerlandaise.

Bien que les résultats soient favorables, le RIVM recommande que cette personne reste en quarantaine domestique pendant six semaines. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) n’a trouvé aucune indication que le virus identifié sur la m/v Hondius se comporte différemment des autres souches. Contrairement aux préoccupations exprimées par Stéphanie Rist, ministre française de la Santé, l’épidémiologue Andreas Hoefer de l’ECDC affirme qu’il n’y a aucune preuve d’une mutation. Le hantavirus est généralement transmis par des rongeurs





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