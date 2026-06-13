Épidémie de troubles gastro-intestinaux dans une école de Floreffe : plus de 100 élèves touchés

Près de la moitié des élèves d'une école de Floreffe souffrent de symptômes gastro-intestinaux. L'eau du robinet est suspectée mais les analyses sont négatives. Une désinfection complète des locaux est prévue et l'école rouvrira lundi.

Une épidémie de troubles gastro-intestinaux affecte l' école communale de Floreffe depuis mercredi en fin de journée. Selon la commune, samedi, le nombre d'enfants rapportant des symptômes tels que vomissements, diarrhées, douleurs abdominales et nausées est passé de 80 à près de 100 depuis vendredi, représentant ainsi un peu plus de la moitié des élèves.

Dans un premier temps, la consommation d'eau du robinet a été suspectée comme source de contamination. La Société wallonne des Eaux a réalisé des analyses qui n'ont révélé aucune anomalie jusqu'à présent, bien que d'autres tests soient prévus. Vendredi, l'hypothèse d'une contamination ponctuelle de l'eau par des hydrocarbures, en raison de travaux de dépollution des sols effectués mercredi à proximité de l'établissement, a été avancée mais n'a pas pu être confirmée.

Par mesure de précaution, une purge du réseau de distribution d'eau a été décidée. Ce week-end, la zone de secours Val de Sambre procédera à une désinfection approfondie de tous les locaux à l'aide de produits et d'équipements spécifiques. Sur recommandation de l'AViQ, des prélèvements de vomissures seront réalisés chez les enfants symptomatiques pour identifier l'agent responsable et déterminer si une origine virale est à exclure ou à confirmer.

Malgré ces événements, la commune de Floreffe a confirmé que les deux implantations de l'école, primaires et maternelles, ouvriront normalement lundi. La situation reste sous surveillance et les investigations se poursuivent pour élucider l'origine de cette intoxication alimentaire collective





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