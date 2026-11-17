Le virus Newcastle a provoqué l'abattage de 200.000 poules dans le comté suédois de Halland. Les autorités ont instauré une zone de restriction pour endiguer l'épizootie.

Les autorités sanitaires suédoises ont confirmé la survenue d'un grave foyer de maladie à Newcastle sur une exploitation avicole située dans le comté de Halland, dans le sud du pays. Cette détection a déclenché immédiatement une procédure d'abattage massif destinée à contenir la diffusion de l'agent pathogène parmi les populations de volailles locales.

Impact massif sur le producteur Västkustägg

Le propriétaire de l'exploitation, Västkustägg, a dû procéder à l'euthanasie d'environ 200.000 poules pondeuses suite à la validation positive du diagnostic par les experts vétérinaires. Oscar Olsson, directeur général de Västkustägg, a exprimé la détresse provoquée par cette mesure drastique lors d'une interview avec la radio suédoise SR. Il a qualifié l'opération de " très difficile " et a reconnu le poids émotionnel et psychologique qu'elle représente pour tout le personnel impliqué dans la gestion du troupeau.

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Mesures de restriction et zone de confinement

Pour empêcher toute propagation secondaire du virus, les autorités sanitaires ont officiellement instauré une vaste zone de restriction sanitaire autour du site infecté. Cette réglementation interdit strictement tout transport de poulets vivants ou de produits dérivés en provenance de l'exploitation ou des fermes avicoles voisines situées dans le rayon d'impact.

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Caractéristiques cliniques du pathogène

Le virus de Newcastle est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé animale comme une maladie respiratoire hautement contagieuse qui affecte sévèrement le bétail aviaire. Bien qu'il ne représente aucun danger direct pour la santé humaine, il provoque des troubles neurologiques graves chez les volailles. Ces symptômes s'accompagnent systématiquement d'un effondrement de la production d'œufs et d'un taux de mortalité élevé parmi les têtes abattues.

Stratégie de sortie de crise

Malgré l'ampleur de la catastrophe sanitaire, la direction de Västkustägg a appelé à une reconstruction rapide des infrastructures et de la confiance. Oscar Olsson a souligné la nécessité de nettoyer les installations, de rassembler les équipes restantes et de viser un retour à la normale opérationnelle dès que possible. Cette phase de relance est essentielle pour rétablir la chaîne d'approvisionnement en œufs dans la région sud de la Suède.