Le match entre l'Équateur et la Côte d'Ivoire a été marqué par la solidité défensive de l'Équateur et l'attaque redoutable de la Côte d'Ivoire. Cependant, ce sont les Équatoriens qui ont montré leur dangerosité pendant la majeure partie du match. Malgré cela, la Côte d'Ivoire a réussi à égaliser cinq minutes plus tard grâce à. L'Équateur a ensuite pris l'avantage, mais a manqué de réussite. Au retour des vestiaires, le rythme est retombé et les occasions se sont faites plus rares. Finalement, Amad Diallo a marqué le but gagnant pour les Elephants en contre-attaque, offrant les trois points à l'Équateur.

Avant le coup d'envoi, de nombreux observateurs opposaient la solide défense équatorienne à la redoutable attaque ivoirienne. Pourtant, ce sont bien les Équatoriens qui se sont montrés les plus dangereux durant la majeure partie du match. 36 ans , a manqué une énorme occasion.

Esseulé dans le rectangle, l'attaquant a trop tardé à conclure et a envoyé sa frappe au-dessus du cadre (11'). La Côte d'Ivoire a réagi cinq minutes plus tard par l'intermédiaire de. L'Équateur a ensuite pris l'ascendant sur son adversaire, mais a manqué de réussite. Très intéressante dans son pressing et son animation offensive, la Tri a toutefois manqué d'efficacité en première période.

Au retour des vestiaires, le rythme est retombé et les occasions se sont faites plus rares. Les Éléphants ont eux aussi été malchanceux lorsqueAlors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage blanc,, monté au jeu en seconde période, a surgi en contre-attaque pour crucifier l’Équateur (1-0, 90'). Un dénouement cruel pour la Tri, qui pourra nourrir bien des regrets après avoir longtemps dominé les débats sans parvenir à concrétiser ses occasions. Amad Diallo offre les trois points aux Elephants





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