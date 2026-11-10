Equinor suspend projet autoroute CO2 Norvège Zeebruges par manque de demande

Equinor met en pause son projet d'exportation de CO2 vers la Norvège en raison du manque de demande industrielle. Fluxys poursuit ses études pour la station de Zeebruges.

Le groupe pétrogazier norvégien Equinor a officiellement annoncé la suspension de son ambitieux projet d'infrastructure destinée au transport de dioxyde de carbone, communément désigné sous le terme d'" autoroute du CO2 ". Cette décision stratégique, rendue publique par le quotidien économique L'Echo le mardi, intervient comme une conséquence directe de l'insuffisance de la demande industrielle actuelle sur le marché européen. L'initiative visait initialement à créer une liaison sous-marine reliant plusieurs ports du nord de l'Europe continentale, avec un point d'atterrissage clé au port de Zeebruges en Belgique, avant d'acheminer le gaz capturé vers la Norvège pour sa séquestration définitive.

Suspension du projet en raison du manque de viabilité économique

Equinor a pris la décision de ranger l'initiative au placard, estimant que le retard pris par le marché ne justifiait pas la poursuite immédiate des investissements requis pour une telle undertaking. Le projet d'infrastructure reposait sur un modèle économique solide prévoyant de transporter le CO₂ rejeté par les acteurs industriels européens, puis capté, avant de le stocker sous la portion norvégienne de la mer du Nord. Ce stockage géologique devait se faire dans d'anciens champs gaziers, garantissant ainsi une élimination durable des émissions. Cependant, l'absence de molécules à transporter en quantité suffisante pour rentabiliser le tuyau, estimé jusqu'à 5 milliards d'euros selon les dernières estimations disponibles, a rendu le projet économiquement inexploitable à court terme.

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Réactions et positions des parties prenantes sur le marché vert

Un porte-parole de la compagnie norvégienne a déclaré dans un communiqué officiel : " Nous conserverons les travaux déjà réalisés, tout en reconnaissant que les arguments en faveur d'infrastructures de gazoducs à grande échelle pourraient se renforcer au fil du temps, à mesure que le marché se développe et que la demande augmente ". Cette déclaration souligne une ouverture future potentielle pour le projet, conditionnée à une évolution structurelle de l'industrie. Pour l'heure, Equinor privilégie une approche prudente face à l'incertitude qui entoure le développement de la filière de capture et de stockage du carbone en Europe, tout en préservant les acquis techniques déjà obtenus.

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Stratégie de continuité pour Fluxys et la station de Zeebruges

L'impact de cette décision est significatif pour le gestionnaire belge d'infrastructures gazières Fluxys, qui était impliqué dans le projet dès ses premières ébauches. Le groupe avait conclu un accord avec Equinor en 2022 en vue d'explorer toutes les possibilités techniques et commerciales. Dans le cadre de l'" autoroute du CO2 ", Fluxys C-Grid, sa filiale dédiée, prévoyait spécifiquement de construire à Zeebruges une station de compression destinée à faciliter le transport du CO2 vers la Norvège. Malgré la mise en pause du projet global, le groupe belge ne tire pas la sonnette d'alarme, confirmant sa volonté de maintenir l'élan technique nécessaire.

Perspectives futures et développement des routes de sortie

Thierry Vervenne, porte-parole de Fluxys, a affirmé que " Fluxys va continuer de travailler au développement du compresseur et d'étudier les autres routes de sorties possibles pour le CO2 ". Cette stratégie de diversification vise à ne pas dépendre exclusivement de l'axe norvégien, désormais suspendu, pour écouler les capacités de capture futures. En explorant de nouvelles destinations et en affinant les technologies de compression, Fluxys entend rester un acteur clé du paysage énergétique européen. La situation actuelle marque donc une pause tactique plutôt qu'une abandonment définitif, laissant la porte ouverte à un relance ultérieure si les conditions de marché se dégagent à l'avenir.