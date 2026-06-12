Ercola sauve son bastion : le collectif d'artistes anversois acquiert son bâtiment historique

Grâce à un effort solidaire et un projet urbain ambitieux, le collectif Ercola a remporté l'enchère pour racheter son atelier historique dans la rue Wolstraat à Anvers, évitant ainsi l'expulsion.

L'annonce est tombée comme un soulagement immense pour la communauté artistique d' Anvers : le collectif Ercola a officiellement obtenu l'autorisation d'acquérir le bâtiment historique situé rue Wolstraat.

Cette nouvelle, communiquée par l'échevinne à la culture Lien Van de Kelder, marque la fin d'une période d'incertitude angoissante pour les créateurs qui occupaient les lieux depuis plus de cinq décennies. Le dossier présenté par Ercola s'est avéré être le plus solide face à la concurrence, malgré la présence d'un autre enchérisseur.

Pour parvenir à ce résultat, le collectif a dû faire preuve d'une résilience et d'une capacité de mobilisation hors du commun, réussissant à collecter plus de deux millions d'euros en quelques semaines seulement, notamment grâce à une vente aux enchères caritative d'une ampleur remarquable. Il y a encore six mois, l'avenir des artistes d'Ercola semblait totalement bouché. Le bâtiment, classé comme patrimoine historique, était dans un état de délabrement avancé, rendant sa maintenance impossible pour la ville d'Anvers.

Les estimations pour une rénovation complète s'élevaient à plus de huit millions d'euros, une somme que la municipalité ne pouvait pas investir. En conséquence, la ville avait décidé de vendre l'immeuble en 2022. La situation avait même dégénéré en une procédure judiciaire où un juge de paix avait finalement ordonné la fermeture des ateliers. C'est dans ce contexte dramatique que le collectif a décidé de tenter le tout pour le tout en se transformant en coopérative citoyenne.

Ce mouvement, baptisé 'Ercoland', a transcendé les frontières de la ville pour devenir un symbole de résistance culturelle, attirant le soutien de figures emblématiques du monde des arts. La vente aux enchères, proposant des œuvres d'artistes de renommée internationale tels que Jan Decleir et Luc Tuymans, a permis de lever à elle seule plus de deux cent mille euros, illustrant la solidarité profonde dont bénéficie le projet.

Ce qui a fait pencher la balance en faveur d'Ercola, ce n'est pas uniquement l'aspect financier, mais surtout la qualité visionnaire de leur proposition. Le jury de sélection a été séduit par une approche multidisciplinaire qui refuse de transformer le site en un simple ensemble résidentiel. Le projet Ercoland prévoit une mixité fonctionnelle exemplaire, intégrant des ateliers de création, des logements sociaux, un restaurant solidaire, ainsi qu'un jardin public ouvert à tous.

Cette vision s'inscrit parfaitement dans la dynamique sociale et culturelle de la rue Wolstraat, transformant un bâtiment menacé en un pôle de rencontre et d'innovation urbaine. L'objectif est de créer un espace où l'art n'est pas seulement produit, mais partagé avec le voisinage, renforçant ainsi le tissu social du quartier. L'échevinne Lien Van de Kelder a souligné que cette décision marque un tournant dans la politique immobilière de la ville.

Anvers ne souhaite plus vendre son patrimoine au 'plus offrant', mais plutôt au porteur du projet le plus bénéfique pour la collectivité. Selon elle, l'engagement partagé et les contributions, petites ou grandes, provenant tant d'artistes que de riverains, ont créé un mouvement organique et chaleureux.

De son côté, Koen Kennis, échevin au patrimoine, s'est réjoui de voir une issue favorable pour ce bâtiment historique, affirmant que la rénovation nécessaire améliorera non seulement l'apparence du quartier, mais aussi l'image globale de la ville. Bien que le rêve devienne réalité, le chemin est encore long car des travaux de rénovation massifs doivent être entrepris avant que les ateliers et les espaces sociaux ne puissent pleinement ouvrir leurs portes.

L'ampleur et la durée de ces travaux restent à définir, mais l'espoir, lui, est désormais solidement installé





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