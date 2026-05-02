Eric-Emmanuel Schmitt : La joie comme construction philosophique et l'écho de la relation père-fils

L'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt partage ses réflexions sur la joie, la relation père-fils à travers l'exemple de Mozart, sa méthode d'écriture et son regard sur des figures marquantes comme le Pape François.

L'auteur franco-belge Eric-Emmanuel Schmitt aborde la joie non comme une simple émotion, mais comme un choix de vie, une construction philosophique face aux épreuves. Il affirme cultiver activement la joie plutôt que la tristesse, adoptant une attitude de confiance face à l'inconnu, même dans l'ignorance.

Son nouveau livre, 'Juste après Dieu, il y a papa', explore la relation complexe entre Léopold et Wolfgang Amadeus Mozart, mettant en lumière la tension filiale et le rôle crucial du père dans l'épanouissement du génie musical de son fils. Schmitt souligne que sans Léopold, Mozart n'aurait pas existé, mais observe également le drame silencieux d'un père qui, malgré tous ses efforts, finit par perdre son fils, incapable de lâcher prise au bon moment.

L'auteur se concentre sur les drames subtils, ceux qui se manifestent dans les attentes et les silences, plutôt que dans les grandes scènes. Il évite de juger ses personnages, préférant les présenter dans toute leur complexité. Abordant sa propre relation paternelle, Schmitt décrit un père taciturne, typique de sa génération, où l'expression des sentiments était rare.

Il considère ce silence comme un catalyseur pour son propre besoin d'expression à travers l'écriture, se définissant comme la 'réponse parlante' au silence de son père. Il reconnaît sa propre responsabilité dans les maladresses relationnelles et exprime un amour plus tendre et plus facile pour son père, même après son décès, regrettant de ne pas avoir pu exprimer pleinement ses sentiments de son vivant.

Il hérite de son père un rapport à l'excellence et au temps, qu'il transpose dans sa vie intellectuelle et artistique. Schmitt révèle également sa méthode d'écriture, la 'jachère cérébrale', alternant entre l'hémisphère critique et l'hémisphère créatif pour travailler efficacement pendant de longues heures.

Fort de plus de trente ans de carrière littéraire, Schmitt évoque des rencontres marquantes, notamment celle avec le Pape François, qu'il décrit comme un homme qui donne de la légitimité et élève par son écoute et son silence. Il aborde également la polémique suscitée par les déclarations du Pape lors de sa visite en Belgique en septembre 2024 concernant l'avortement, exprimant sa sensibilité face aux blessures infligées par l'histoire de l'Église.

Schmitt, à travers ses réflexions, invite à une exploration profonde des relations humaines, de la quête de la joie et de la complexité de l'héritage familial. Il propose une vision du monde empreinte de simplicité et de confiance, à rebours du pessimisme ambiant, et souligne l'importance de cultiver l'excellence et la discipline de l'esprit





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