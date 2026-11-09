Eric Goens révèle la contrainte judiciaire bloquant Wendy van Wanten

Le producteur Eric Goens divulgue qu'un accord avec le tribunal interdisait à Wendy van Wanten de parler de Laurent jusqu'à ses 65 ans, lors d'un épisode choc de 'Het huis'.

Eric Goens, le créateur de la série emblématique Het huis , a récemment partagé des révélations inédites concernant l'épisode marquant mettant en vedette Iris Vandenkerckhove, connue sous le nom de scène Wendy van Wanten. Dans son podcast Achter de schermen disponible sur la plateforme Play, le producteur a expliqué comment une contrainte légale strictement imposée par la justice avait fortement influencé le déroulement tournage de cette émission historique diffusée en 2021.

Les détails du paradoxe judiciaire

Cette situation exceptionnelle est née lorsque Clément Vandenkerckhove, le fils de Wendy, a décidé de surprendre son public et sa mère en s'inscrivant comme invité inattendu pour l'épisode qui célébrait le centième numéro de la série VRT1. Eric Goens a confirmé que Clément avait contacté l'équipe de production une semaine ou deux avant le tournage pour annoncer simplement : " Je vais venir raconter les choses ". Cette annonce inattendue a immédiatement provoqué une réaction de panique chez Wendy, qui a dû interrompre les enregistrements.

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La réaction immédiate de la star

Dès que Clément est arrivé à la porte du plateau, Wendy van Wanten a compris la gravité potentielle de la situation. Selon les souvenirs d'Eric Goens, elle a aussitôt stoppé le tournage, a éteint son microphone et a entraîné son fils dans le jardin pour discuter. Elle a passé environ une demi-heure à essayer de calmer sa nervosité et de lui expliquer les conséquences potentielles de sa présence, créant une atmosphère d'incompréhension totale pour l'équipe technique qui était habituée à voir des émotions normales mais jamais une telle gêne.

Un comportement étrange sur le plateau

Une fois la tension apaisée, la mère et le fils ont décidé de rejoindre la table de discussion. Cependant, le dialogue qui s'est ensuivi n'a abordé aucun sujet familial direct ou poignant. Clément a joué un jeu ambigu, faisant des références indirectes à une prétendue ascendance royale et suggérant qu'il pourrait être le " prince sur son cheval blanc " ou même comparer sa silhouette à celle d'un garde du corps. Cette stratégie d'évitement bizarre a intrigué le producteur qui ne comprenait pas l'origine de ce comportement détourné.

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La clé du mystère révélée tardivement

Le déclic pour comprendre cette conduite inhabituelle est arrivé bien plus tard, lorsque Eric Goens a appris par l'avocat de Wendy van Wanten l'existence d'un accord légal spécifique. Le tribunal avait imposé une interdiction stricte à la chroniqueuse de s'exprimer publiquement sur Laurent, et plus largement sur toute romance impliquant ce nom, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans. Cette clause juridique expliquait parfaitement pourquoi le sujet était si tabou et pourquoi Clément avait dû adopter un langage si cryptique.

L'impact durable sur la diffusion du programme

Cette révélation soulève des questions intéressantes sur la façon dont les contraintes légales façonnent la narration télévisuelle, même dans un format de réalité documentaire. Eric Goens a fait remarquer de manière significative que la diffusion de l'épisode controversé avait eu lieu quelques mois seulement après le 65e anniversaire de Wendy van Wanten, coïncidant ainsi avec la levée potentielle de cette restriction de silence. Cette coïncidence temporelle renforce l'idée que la parole libérée est venue à son moment légal, confirmant la nature rigide des accords passés avec les instances judiciaires belges.