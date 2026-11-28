L'historien Erik Buyst de la KU Leuven compare l'inflation actuelle aux chocs pétroliers des années 70. Il propose des solutions énergétiques et salariales pour la Belgique.

Le professeur émérite Erik Buyst de la KU Leuven souligne que la Belgique traverse une période économique inhabituelle, marquée par une inflation qui, bien qu'ayant légèrement reculé à 5,09 pour cent en novembre, demeure à un niveau historiquement élevé. Cette dynamique de hausse des prix s'apparente aux vagues inflationnistes observées il y a quarante à cinquante ans, imposant aux décideurs économiques des choix structurels complexes pour restaurer la compétitivité nationale sans recourir aux mécanismes monétaires de l'époque.

Comparaison Historique avec les Chocs Pétroliers

En un an, les prix ont augmenté de cinq pour cent et de vingt-cinq pour cent sur cinq ans, reflétant l'impact durable des chocs énergétiques passés et présents. Erik Buyst note que les causes actuelles rappellent fortement les années 70 et le début des années 80, où les premières et deuxièmes chocs pétroliers avaient provoqué des hausses massives des coûts énergétiques suite à des embargos et des conflits au Moyen-Orient.

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Cette période était caractérisée par une spirale des prix et des salaires, où les hausses de coût de la vie se traduisaient immédiatement par des augmentations salariales, alimentant elles-mêmes l'inflation. Les solutions de l'époque, notamment la baisse des prix du pétrole due à une surproduction et une augmentation des taux d'intérêt pour refroidir la demande, n'ont plus les mêmes effets directs aujourd'hui dans le contexte économique européen actuel.

Perte d'Outil Monétaire et Défis de la Zone Euro

Un élément clé de la résolution de l'inflation dans les années 80, la dévaluation de la monnaie nationale, n'est plus une option disponible pour la Belgique en raison de l'existence de l'euro. Erik Buyst insiste sur le fait que la perte de cet instrument de compétitivité externe signifie que les ajustements devront être réalisés intégralement par des mesures internes, sans soutien de change pour protéger les exportations face à la hausse des coûts intérieurs.

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L'inflation en Belgique est actuellement plus élevée que dans la plupart des pays voisins, une situation qui pénalise l'économie nationale et nécessite une réponse coordonnée. Le manque de flexibilité actuelle dans l'économie belge, comparé aux autres membres de la zone euro, accentue la difficulté de revenir à un niveau de prix compétitif sans provoquer de tensions sociales ou économiques majeures.

Sécurité Énergétique et Diversification des Approvisionnements

La réduction de la dépendance aux importations d'énergie étrangère apparaît comme une priorité stratégique pour Erik Buyst, qui plaide pour le développement accéléré des parcs éoliens en mer du Nord. Ces projets, bien qu'ayant connu des retards, sont essentiels pour sécuriser une part croissante de la production énergétique nationale et réduire l'exposition aux fluctuations géopolitiques des marchés internationaux.

Une réévaluation du rôle de l'énergie nucléaire est également proposée, suggérant que la phase de sortie anticipée de cette source d'électricité stable a été trop précipitée. La diversification des fournisseurs de combustibles fossiles, en intégrant des partenaires en Afrique du Nord ou en Amérique du Nord, est vue comme une mesure transitionnelle nécessaire pour stabiliser les coûts énergétiques à court et moyen terme.

Réforme de l'Indexation Salariale et Choix Économiques

Le système d'indexation des salaires, vieux de soixante-dix ans, est identifié comme un frein à la compétitivité par l'économiste, qui propose plus de flexibilité pour adapter les rémunérations aux situations spécifiques des entreprises. Cette réforme vise à éviter de pénaliser les sociétés performantes tout en soutenant celles qui traversent des difficultés, rompant avec l'automatisme actuel qui affecte uniformément tous les salaires.

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Erik Buyst met en garde contre une alternative douloureuse : il faudra choisir entre accepter une augmentation du chômage due à une compétitivité affaiblie ou subir une baisse de la pouvoir d'achat des ménages. La durée de cette période de transition est incertaine, mais la nécessité d'ajuster les coûts salariaux et les prix pour revenir à l'équilibre international reste une contrainte majeure pour l'économie belge dans les années à venir.