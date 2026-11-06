Ero Expo Hasselt: 35 ans de succès avec Nicole Martens

Nicole Martens fête le 35e anniversaire de l'Ero Expo à Hasselt. L'événement attire 15 000 visiteurs en évoluant vers une expérience moderne et inclusive.

Cette fin de weekend marque la célébration du trente-cinquième anniversaire de l' Ero Expo, anciennement connue sous le nom de Foire Érotique, qui se tient à Hasselt. L'événement, l'un des plus importants du genre dans le pays, accueille une fois de plus une affluence estimée à 15 000 visiteurs. Nicole Martens, une figure centrale du secteur originaire de Balen, célèbre également son vingt-cinquième anniversaire à la direction de cette manifestation emblématique.

Un parcours entrepreneurial atypique

Nicole Martens a initié son itinéraire professionnel il y a environ 35 ans en vendant des ouvrages explicites et des produits dérivés dans une boutique de presse locale. À cette époque, l'achat de tels matériaux faisait l'objet d'un véritable tabou social. Elle a progressivement élargi sa gamme pour inclure des supports vidéo, répondant ainsi à la demande croissante de sa clientèle. Son engagement direct dans l'organisation de la foire a débuté après qu'elle ait passé dix ans à tenir un stand sur place, commercialisant notamment des articles en forme de membres génitaux.

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La transition vers la direction totale de l'événement est intervenue sur la suggestion de l'organisateur précédent, qui lui a confié la tâche en reconnaissant son potentiel. Nicole Martens a alors entrepris de transformer une structure initialement conçue comme outil promotionnel pour un club de couples, en une expérience autonome et structurée. Son approche visait spécifiquement à intégrer une dynamique plus favorable aux femmes dans un environnement historiquement dominé par les hommes.

Transformation des attentes du public

La philosophie de l'Ero Expo a considérablement évolué depuis ses débuts. Nicole Martens note que la fréquentation masculine pure, motivée uniquement par la contemplation visuelle, a laissé place à une fréquentation de couples souhaitant explorer leur intimité dans un cadre sécurisé. L'objectif affiché est de faciliter les échanges ouverts sur la sexualité et de raviver la flamme conjugale, loin des stéréotypes de perversion souvent associés à ce type de rassemblement. Le public attiré est décrit comme représentatif de la population générale, incluant des résidents de la région de la Campine et d'autres localités.

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La structuration de l'espace suit désormais un parcours fluide, similaire à celui des grands magasins, guidant les visiteurs vers le site principal. L'offre s'est diversifiée pour inclure un village dédié au BDSM, un café spécialisé dans le fétichisme offrant des conseils, une zone de tentation et une pop-up club de couples. Ces installations visent à réduire les barrières psychologiques pour les participants novices. L'introduction d'infrastructures comme des bains à remous contribue également à créer une atmosphère détendue et immersive pour tous les profils de visiteurs.

Inclusivité et sécurité renforcée

Une innovation majeure pour cette édition est la mise en place d'une zone sûre dédiée à la communauté LGBTQ+. Cette initiative répond à une demande directe émanant des groupes concernés, soulignant l'engagement de Nicole Martens envers une plus grande représentation. La sécurité des participants est assurée par la présence d'agents de police en civil, qui surveillent discrètement le déroulement de l'événement pour intervenir en cas de comportement inapproprié. Au cours des vingt-cinq dernières années, aucune incident majeur de harcèlement ou d'agression n'a été signalé.

Le contenu scénique a également subi une mutation qualitative significative. Les prestations vulgaires d'autrefois ont été remplacées par des spectacles de haute volée, comparables en termes de production à ceux du Cirque du Soleil. L'offre commerciale s'oriente désormais vers le bien-être corporel et la beauté, tout en maintenant la vente de jouets sexuels accompagnée d'une information professionnelle détaillée. Cette approche répond au besoin d'assistance concrète que les achats en ligne ne peuvent pas satisfaire.

Stratégies de développement et avenir

L'Ero Expo projette son influence au-delà de Hasselt avec des plans d'expansion visant d'autres villes belges comme Anvers, Gand et potentiellement Courtrai. Bien que ces projets ne soient pas encore finalisés à cent pour cent, ils témoignent de la pérennité du modèle économique proposé par Nicole Martens. Cette dernière envisage de réduire progressivement son implication directe dans la gestion opérationnelle dans les années à venir, bien qu'elle maintienne un intérêt actif pour le secteur qui lui apporte une vitalité personnelle constante.