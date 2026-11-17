Grâce aux satellites Sentinel et au programme Copernicus, l'ESA fournit des données précises pour financer la préservation des forêts tropicales et gérer les risques climatiques lors de la COP31.

L'Agence spatiale européenne ( ESA) utilise des satellites de plus en plus performants pour surveiller la biomasse, les incendies de forêt et les émissions de gaz à effet de serre, dépassant largement la simple observation météorologique. Cette capacité technologique permet notamment de vérifier l'efficacité des mécanismes de financement climatique, comme la Facility for Tropical Forests Forever ( TFFF), en offrant une traçabilité irréfutable de la préservation des forêts.

La technologie satellitaire évolue rapidement pour offrir une résolution et une précision sans précédent. Inge Jonckheere, responsable de la Division des Solutions Vertes à l'ESA, explique que les nouveaux satellites peuvent désormais voir à travers les nuages et superposer les images pour améliorer la qualité des données. Cette avancée technique est fondamentale pour suivre avec exactitude la biomasse et les puits de carbone, des éléments essentiels pour aider les pays à recevoir des compensations financières justes.

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La technologie Sentinel au service de la finance climatique

Le satellite Sentinel-2 permet des estimations beaucoup plus réalistes de la santé des forêts, ce qui a des conséquences financières directes pour les pays engagés dans la protection de la biodiversité. Ce système de vérification est la clé de voûte du financement du TFFF, car il empêche les déclarations frauduleuses sur l'état des forêts. Sans cette précision satellitaire, les mécanismes de récompense financière pour le maintien des forêts seraient inefficaces et sujets à l'abus.

Le bassin du Congo, l'un des plus grands puits de carbone naturels au monde, bénéficie directement de cette vérification rigoureuse. Des pays comme la Guyane, le Brésil et le Bhoutan, qui a inscrit la préservation de soixante pour cent de son territoire boisé dans sa constitution, peuvent ainsi sécuriser des fonds climatiques. La technologie garantit que les investissements internationaux vont bien là où ils sont censés aller, protégeant les écosystèmes vitaux contre la déforestation.

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Financement de la TFFF et engagements internationaux

La Facility for Tropical Forests Forever (TFFF), initiative majeure de la COP30 tenue l'année précédente au Brésil, a déjà récolté huit milliards et demi de dollars, soit environ huit milliards d'euros. La Norvège et l'Allemagne figurent parmi les plus grands sponsors de ce fonds ambitieux, tandis que les Pays-Bas ont récemment fait un don de cinq cents millions de dollars pour soutenir cette initiative cruciale.

La répartition de ces fonds intègre une dimension sociale importante, avec vingt pour cent des ressources dédiées spécifiquement aux peuples autochtones vivant dans les forêts tropicales. Ces communautés étaient fortement représentées lors des discussions de la COP31, soulignant le lien indissociable entre la protection des forêts et les droits des populations locales qui en dépendent pour leur survie et leur culture.

Le fossé entre la collecte de données et l'action politique

Malgré l'abondance de données fournies par l'ESA, Inge Jonckheere pointe du doigt un goulot d'étranglement politique majeur. Elle constate que les gouvernements ignorent souvent les alertes sur les fuites de méthane ou les émissions de dioxyde de carbone, limitant leur réaction à de simples déclarations d'intention. Ce décalage entre la connaissance scientifique et l'action concrète reste le principal obstacle à une lutte efficace contre le changement climatique.

La dépendance de l'Europe et des États-Unis envers les données climatiques constitue une autre inquiétude majeure pour l'agence spatiale. Avec l'arrivée de Donald Trump et les risques de réduction du financement américain des satellites climatiques, l'avenir de l'accès libre aux données devient incertain. Cette incertitude menace la capacité du monde à monitorer objectivement les impacts environnementaux globaux.

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Prévention des incendies et rôle de la Belgique

Les satellites jouent également un rôle critique dans la surveillance des incendies de forêt et l'évaluation des dégâts. Un plan d'action pour les feux de forêt a été approuvé à Antalya grâce au soutien de nombreux pays, avec des consultations au plus haut niveau incluant le ministre belge du Climat, Jean-Luc Crucke. Cette coopération internationale renforce la résilience face aux catastrophes naturelles récurrentes.

La Belgique s'engage activement dans ce domaine après la catastrophe naturelle survenue dans les Hautes Fagnes. Jean-Luc Crucke a détaillé les mesures prises lors de la conférence, montrant comment la technologie spatiale peut être appliquée localement pour gérer les risques. Cette approche combine savoir-faire technologique et volonté politique pour protéger les écosystèmes sensibles contre les aléas climatiques.