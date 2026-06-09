Escalade au Moyen-Orient : les États-Unis et Israël mènent des frappes contre l'Iran, qui réplique par des tirs de missiles

Nouvelles frappes militaires et tensions accrues au Moyen-Orient avec des attaques américaines contre l'Iran après l'abattage d'un hélicoptère, une riposte iranienne par missiles contre Israël, et la poursuite des combats Israël-Hezbollah au Liban avec un lourd bilan civil.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, marquant une nouvelle escalade dans le conflit régional. Selon des informations rapportées par divers médias, l'Iran a riposté en lançant des missiles contre Israël pour la première fois en deux mois, affirmant que cette action constituait une représailles face à l'intensification des combats au Liban , où Israël a redoublé d'efforts contre le groupe pro-iranien Hezbollah au cours des dernières semaines.

En parallèle, le Commandement central américain (Centcom) a annoncé sur le réseau social X le début de nouvelles "frappes de légitime défense" contre l'Iran, qualifiées de réponse proportionnée à "l'agression injustifiée" iranienne. Ces frappes font suite à l'abattage d'un hélicoptère de combat américain par l'armée iranienne près du détroit d'Ormuz, un incident qui a provoqué la colère de Washington.

Le président américain Donald Trump, s'exprimant sur sa plateforme Truth Social, a confirmé que l'appareil avait été abattu par les Iraniens et a averti que les États-Unis devaient "réagir par nécessité" à cette attaque, sans toutefois préciser la nature de la réponse américaine. Selon des médias iraniens, des explosions ont été entendues dans les ports irakiens de Bandar Sirik, Kuhestak et Minab, près du détroit d'Ormuz, signe que les frappes américaines touchaient des infrastructures côtières stratégiques.

L'équipage de l'hélicoptère Apache, composé de deux pilotes, a été secouru sain et sauf après plusieurs heures, a informé Trump. Ces événements se déroulent dans un contexte de tensions grandissantes dans le golfe Persique, où le détroit d'Ormuz, voie maritime cruciale, a déjà été le théâtre d'incidents militaires, comme l'abattage d'un F-15 américain par l'Iran en avril dernier, dont l'équipage avait également été récupéré. Sur le front israélo-libanais, les violences persistent malgré l'annonce d'une trêve tacite entre Israël et l'Iran.

L'armée israélienne (Tsahal) a signalé qu'un tireur isolé, parti du Liban, avait ouvert le feu sur des soldats près de la frontière, avant d'être abattu. Aucun militaire israélien n'a été blessé lors de cet incident. Les premières investigations indiquent que l'homme, un Libanais, se trouvait dans une zone militaire israélienne située du côté libanais de la barrière frontalière, mais n'avait pas franchi le portail israélien lui-même, qui se situe à quelques mètres à l'intérieur du territoire israélien.

Les forces israéliennes ont procédé à des fouilles de la région avec le soutien de l'aviation, à la recherche d'éventuels complices, mais il semble que le tireur ait agi seul. Par mesure de sécurité, les civils vivant près des localités de Misgav Am, Margaliot et Manara ont été priés de rester à l'intérieur, et les autoroutes avoisinantes ont été fermées.

Ces heurts interviennent alors que le bilan des frappes israéliennes au sud du Liban ne cesse de s'alourdir : au moins 14 morts et 18 blessés ont été enregistrés dimanche dans deux villages et dans la ville de Tyr, selon le Croissant-Rouge. L'armée israélienne a appelé les habitants de Tyr et des environs à évacuer, alors que les troupes israéliennes poursuivent leur progression en profondeur dans le sud libanais, en dépit d'un cessez-le-feu théorique.

La situation humanitaire au Liban ne cesse de se détériorer sous l'effet de ces opérations militaires. La correspondante Daisy Mohr, basée au Moyen-Orient, décrit un tableau catastrophique : déplacements internes massifs, tentes érigées dans les rues, surpopulation dans des zones déjà exiguës, et un cortège de stress et de traumatismes parmi les civils.

"Les conséquences de la guerre sont visibles partout. Il y a des gens déplacés à l'intérieur du pays, des tentes dans la rue. Davantage de personnes entassées sur une petite surface. Et bien sûr tout le stress et les traumatismes, toutes ces émotions que cela entraîne.

C'est très tangible ici", explique-t-elle dans l'émission "De Ochtend" sur Radio 1. Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait savoir que les attaques directes entre Israël et l'Iran allaient cesser temporairement, la campagne militaire contre Hezbollah au Liban se poursuit avec la même intensité, conduisant à une aggravation de la crise humanitaire.

De son côté, le président Trump, qui aurait exercé des pressions pour mettre fin aux échanges de frappes entre Tel Aviv et Téhéran, reste extrêmement discret sur ses intentions à long terme dans la région. L'analyste Rudi Vranckx souligne que le président américain "a plusieurs cartes en main, mais on ignore quel est son jeu final".

Cette incertitude plane alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région, notamment après l'incident de l'hélicoptère Apache, dont les causes exactes - acte délibéré iranien ou défaillance technique - ne sont toujours pas établies. Ni la Maison-Blanche ni le Pentagone n'ont officiellement commenté l'abattage de l'appareil, laissant planer le doute sur les intentions de l'Iran et sur la possible escalade future





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