Une série d'attaques contre des navires marchands dans le détroit d’Ormuz accroît les tensions entre l'Iran et les États-Unis, alors que les négociations diplomatiques semblent dans une impasse totale à l'approche de la fin du cessez-le-feu.

Une série d'incidents maritimes d'une gravité préoccupante a secoué le détroit d’Ormuz ce samedi, marquant une escalade significative dans les tensions persistantes entre Téhéran et Washington. Selon les informations recueillies par notre correspondant Sébastien Rosenfeld, le scénario s'est déroulé dans l'un des corridors maritimes les plus vitaux pour le commerce mondial des hydrocarbures.

Alors qu'un convoi de navires bénéficiait d'une autorisation de passage dans cette zone hautement stratégique, le climat s'est brutalement détérioré dès lors que l'une des unités a désactivé son système de positionnement global, le GPS. Cette manœuvre, perçue comme une provocation ou une mesure de dissimulation, a immédiatement déclenché une intervention musclée des Gardiens de la révolution iraniens, qui ont dépêché des vedettes rapides pour intercepter et cibler le convoi. Le bilan matériel de cet affrontement est particulièrement inquiétant pour la sécurité du transport maritime international. Parmi les cibles figure un pétrolier indien, qui a essuyé des tirs directs, entraînant des dommages structurels notables sur le bâtiment, bien qu'aucune victime ne soit à déplorer parmi l'équipage. La situation a également touché des navires de passagers : deux paquebots de croisière de la compagnie TUI, naviguant à vide, ont été visés par des projectiles tombés à proximité immédiate de leur coque. Par ailleurs, un porte-conteneurs appartenant au géant CMA CGM a été immobilisé après avoir été la cible de coups de semonce, laissant son équipage bloqué au sein du détroit. Ces actes démontrent de manière flagrante que la libre circulation et la sécurité des navires marchands ne sont plus garanties dans ce point de passage crucial, où transite une part substantielle du pétrole mondial. Sur le plan diplomatique, l'atmosphère est empreinte d'une incertitude totale alors que le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis arrive à son terme dans seulement deux jours. Les efforts de médiation, notamment portés par le Pakistan, peinent à produire des résultats tangibles. Le vice-président américain JD Vance a entrepris un voyage diplomatique vers le Pakistan dans l'espoir de nouer un dialogue avec des représentants iraniens, mais aucun succès n'a été confirmé à ce stade. L'Iran, fidèle à sa stratégie habituelle, alterne entre des signaux d'apaisement et des postures agressives. Il semble que les deux puissances privilégient la démonstration de force à la recherche d'une solution durable. Ni Washington ni Téhéran ne parviennent à réguler la sécurité du détroit, mais les deux capitales excellent dans leur capacité à se nuire mutuellement. Cette volonté de se positionner en position de force à l'approche de nouvelles échéances diplomatiques transforme le détroit d’Ormuz en un échiquier dangereux où chaque incident peut provoquer un embrasement régional aux conséquences imprévisibles





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