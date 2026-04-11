Escalade de la violence au Liban: Frappes meurtrières, divisions politiques et négociations incertaines

Le sud du Liban est en proie à une nouvelle escalade de la violence avec des frappes israéliennes meurtrières et des tensions persistantes sur les négociations de paix. Le Hezbollah rejette les pourparlers directs tandis que les États-Unis tentent de médiatiser une trêve.

Trois frappes aériennes ont frappé trois localités dans le district de Nabatiyé, dans le sud du Liban, causant la mort d'un membre de la Défense civile et de deux secouristes du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah . Le ministère libanais a fermement condamné ces attaques, les qualifiant de 'systématiques' et soulignant qu'elles visaient délibérément les équipes de secours.

Ces événements tragiques s'inscrivent dans le contexte d'une escalade de la violence entre Israël et le Hezbollah, qui perdure depuis le 2 mars. Les frappes israéliennes, qui incluent également une offensive terrestre dans le sud du Liban, ont déjà causé la mort de plus de 1.900 personnes. Les médias d'État libanais ont rapporté que des dizaines d'autres localités dans la région ont été la cible de ces attaques.\À Saïda, une ville côtière du sud, des centaines de personnes ont assisté aux funérailles de treize membres des forces de sécurité tués la veille lors d'une frappe israélienne qui a touché le complexe administratif de Nabatiyé. Un correspondant de l'AFP présent sur les lieux a décrit des scènes de profonde douleur et de désespoir. Les proches des victimes, en larmes, s'accrochaient aux cercueils recouverts du drapeau libanais. On entendait des cris poignants, exprimant la souffrance et la colère : 'Qui va me ramener mon mari ? Qui va ramener leur père à mes enfants ?' criait une veuve. Un autre proche, exprimant son amertume, s'est adressé aux autorités : 'Vous les avez laissés mourir là-bas, et maintenant vous organisez des cérémonies en leur honneur ?' Ces événements témoignent de l'impact humain désastreux de la guerre et soulignent la profondeur de la tragédie qui frappe le Liban.\Par ailleurs, la question des négociations directes entre le Liban et Israël est au cœur des débats. Au lendemain de l'annonce d'une réunion prévue mardi prochain à Washington entre les représentants des deux pays, le mouvement Hezbollah a réaffirmé son refus de telles négociations. Selon le mouvement, ces pourparlers constitueraient 'une violation flagrante du pacte national, de la Constitution et des lois', d'autant plus que les deux pays sont officiellement en état de guerre depuis des décennies. Le Hezbollah craint que de telles négociations n'exacerbent les divisions internes, alors que le Liban a plus que jamais besoin de solidarité et d'unité pour faire face à l'agression israélienne et préserver la paix civile. Le président libanais, Joseph Aoun, avait cependant annoncé vendredi qu'un entretien téléphonique entre les ambassadeurs des deux pays à Washington avait eu lieu, en présence de l'ambassadeur américain au Liban. Il a été convenu d'organiser une première réunion mardi au département d'État afin de discuter de l'instauration d'une trêve et de la date du début des négociations entre le Liban et Israël sous l'égide des États-Unis. Des voix se sont élevées pour critiquer cette démarche. Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême iranien, a réagi sur X, déclarant que le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, 'devrait savoir qu'ignorer le rôle unique de la résistance et l'héroïque Hezbollah exposera le Liban à des risques sécuritaires irréparables', ajoutant que 'la stabilité du Liban repose exclusivement sur la cohésion entre le gouvernement et la résistance'. Cette divergence d'opinions illustre les tensions politiques profondes et les enjeux complexes qui caractérisent la situation au Liban





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