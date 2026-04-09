Escalade de la violence au Liban : Israël poursuit ses frappes, le Hezbollah riposte

L'armée israélienne intensifie ses bombardements au Liban, faisant de nombreuses victimes et provoquant une réaction du Hezbollah. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu élargi alors que la trêve régionale est menacée.

L'armée israélienne a intensifié ses opérations militaires au Liban , avec des frappes continues qui ont causé de lourdes pertes humaines et matérielles. Selon les rapports de la Défense civile, au moins cinq personnes ont été tuées à Abassiyé, un village situé près de Tyr, suite aux bombardements.

Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de tensions exacerbées, où les frappes simultanées d'Israël, menées sans préavis mercredi, ont touché le cœur de Beyrouth et plusieurs autres régions du pays, entraînant un bilan provisoire de 182 morts et 890 blessés, chiffres encore susceptibles d'évoluer.\Le Hezbollah, de son côté, a réagi en bombardant le nord d'Israël durant la nuit, justifiant cette action comme une réponse à la 'violation du cessez-le-feu' par Israël. Le mouvement pro-iranien a clairement indiqué que cette riposte se poursuivrait jusqu'à ce que l'agression 'israélo-américaine' contre le Liban et son peuple cesse. Il est à noter que le Hezbollah n'avait pas revendiqué d'attaques depuis l'annonce de la trêve irano-américaine survenue dans la nuit de mardi à mercredi. À Beyrouth, les équipes de secouristes poursuivent leurs recherches dans les décombres de deux immeubles résidentiels ciblés, tandis qu'une frappe israélienne à l'aube a visé un quartier de la banlieue sud de la capitale, un bastion du Hezbollah, désormais largement déserté par ses habitants. Un photographe de l'AFP a constaté des dégâts considérables, dont un immeuble entièrement détruit et un autre gravement endommagé dans le quartier de Chiyah. \Dans le sud du Liban, les bombardements israéliens se sont poursuivis, avec trois frappes entre mercredi et jeudi qui ont ciblé les environs d'un pont stratégique, entraînant un blocage partiel de la circulation. L'armée israélienne avait préalablement fermé ce pont après une 'menace israélienne de le prendre pour cible'. Ce pont est le dernier reliant le nord et le sud du fleuve Litani dans la région de Tyr, où de nombreuses familles ont choisi de rester malgré les appels à l'évacuation lancés par Israël. Face à l'escalade de la violence, les appels diplomatiques se multiplient pour élargir le cessez-le-feu régional au Liban, bien qu'Israël et les États-Unis soutiennent que ce pays n'est pas inclus dans la trêve actuelle. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude, soulignant que la poursuite des opérations militaires au Liban mettait en péril le cessez-le-feu. Le président français, Emmanuel Macron, a également exprimé ses préoccupations, affirmant à ses homologues américain et iranien que l'arrêt des frappes est une condition essentielle pour rendre la trêve 'crédible et durable'. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a manifesté son indignation face aux morts et aux destructions dévastatrices causées par les frappes israéliennes





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Israël Liban Hezbollah Frappes Aériennes Cessez-Le-Feu Conflit

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