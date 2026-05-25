La Russie a lancé une offensive massive contre Kiev avec des centaines de drones et de missiles, dont l'Oresjnik, provoquant l'indignation internationale et des appels urgents à la sécurité mondiale.

La capitale ukrainienne, Kiev , a été le théâtre d'une offensive aérienne d'une ampleur sans précédent, marquée par l'utilisation du missile balistique supersonique Oresjnik . Selon les données fournies par les forces aériennes ukrainiennes, l'attaque a mobilisé environ six cents drones et quatre-vingt-dix missiles, dont plusieurs modèles tels que les Iskander et les Kinjal.

Bien que les systèmes de défense aient réussi à intercepter une grande partie des projectiles, notamment cinq cent quarante-neuf drones et cinquante-cinq missiles, les impacts ont été dévastateurs. On déplore au moins quatre morts et vingt-et-un blessés, tandis que des infrastructures civiles, dont une installation de potabilisation de l'eau, un marché et de nombreux immeubles résidentiels, ont été gravement endommagées.

Même les médias n'ont pas été épargnés, le studio de la chaîne allemande ARD à Kiev ayant subi des dégâts structurels majeurs, forçant l'équipe à travailler via des solutions mobiles. Cette utilisation de l'Oresjnik, un missile capable d'atteindre dix fois la vitesse du son et extrêmement difficile à intercepter, marque une nouvelle étape dans la sophistication technique des frappes russes. Cette vague de bombardements a suscité une condamnation unanime et immédiate de la part de la communauté internationale.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé une escalade supplémentaire dans un conflit qu'il décrit comme une impasse pour l'agresseur russe. De son côté, la représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a affirmé que la Russie, incapable de progresser sur le terrain, choisit désormais de terroriser les populations civiles en ciblant délibérément les centres urbains.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Prévot, a souligné que l'usage de l'Oresjnik ne visait pas seulement la destruction matérielle, mais cherchait avant tout à intimider la nation ukrainienne et à briser le moral de ses habitants. Face à cette situation critique, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andri Sybiha, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi qu'une session de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour obtenir une réponse ferme et proportionnée contre l'agresseur.

Parallèlement à ces frappes, le paysage diplomatique reste marqué par des contradictions flagrantes. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré être ouvert à une rencontre avec son homologue Volodymyr Zelensky, à condition qu'un accord de paix durable soit envisagé, affirmant que cette question doit trouver une issue.

Cependant, ce discours conciliant contraste violemment avec les directives du ministère russe des Affaires étrangères, qui a exhorté les diplomates et les citoyens étrangers à quitter Kiev sans délai, avertissant que de nouvelles attaques visant les centres de décision et le complexe militaro-industriel sont imminentes. Moscou justifie ses récentes actions comme une mesure de représailles suite à une attaque de drone sur un bâtiment scolaire à Louhansk, une version contestée par Kiev qui soutient que la cible était purement militaire.

Cette stratégie de terreur, combinée à l'utilisation d'armes technologiquement avancées, place l'Ukraine dans l'une des phases les plus périlleuses de la guerre depuis son déclenchement, exacerbant la tension mondiale et l'incertitude quant à l'avenir d'un possible dialogue diplomatique





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