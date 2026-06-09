Escalade militaire au Moyen-Orient : attaques Iran-Israël et réactions internationales

Les tensions militaires s'intensifient au Moyen-Orient avec des échanges de frappes entre l'Iran et Israël, des incidents impliquant les États-Unis et une poursuite des combats au Liban. Cet article résume les développements récents, y compris la position d'Israël sur Hezbollah, l'incident de l'hélicoptère Apache et les déclarations de Donald Trump.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. L'Iran a tiré dimanche pour la première fois en deux mois des roquettes sur Israël. Cette attaque était, selon Téhéran, une représailles pour l'escalade du conflit au Liban, où Israël a intensifié ces dernières semaines sa lutte contre la milice pro-iranienne Hezbollah. L'Iran et Israël devraient maintenant tous deux cesser leurs attaques mutuelles.

Selon un média israélien, cela se fait sous la pression du président Trump. L'hélicoptère de combat américain Apache qui s'est écrasé lundi dans le détroit d'Ormuz a été "abattu par les Iraniens". C'est ce qu'écrit le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

"Les États-Unis doivent, par nécessité, réagir à cette attaque", déclare-t-il ensuite. Trump ne précise pas en quoi consisterait la réponse américaine. L'hélicoptère de combat serait tombé pendant une mission de patrouille au large d'Oman. Jusqu'à présent, Washington n'avait fait aucune déclaration sur la cause du crash.

Les deux pilotes américains ont pu être secourus après quelques heures.

"Ils sont sains et saufs", ajoute Trump. Des militaires israéliens (IDF) rapportent que des soldats ont été pris sous le feu près de la frontière entre Israël et le Liban. Un homme aurait ouvert le feu depuis le Liban sur les troupes, après quoi il a été abattu. Selon les FDI, aucun soldat n'a été blessé.

Initialement, les soldats ont signalé que le tireur avait traversé la frontière vers Israël, mais une première enquête montre que ce n'était pas le cas. L'homme s'est retrouvé dans une zone militaire israélienne du côté libanais de la barrière frontalière, mais n'a pas passé le portail de la frontière israélien lui-même. Ce portail se trouve à quelques mètres à l'intérieur du territoire israélien.

Les troupes ont fouillé la région à la recherche d'autres participants possibles, avec le soutien de l'armée de l'air. Pour l'instant, il semble que le tireur ait agi seul. Les habitants des environs de Misgav Am, Margaliot et Manara doivent rester à l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit déclarée sûre. Les autoroutes à proximité sont également fermées.

Dans le sud du Liban, au moins 14 morts et 18 blessés sont tombés hier lors d'attaques de l'armée israélienne. C'est ce que rapporte la Croix-Rouge. Il s'agissait de frappes aériennes sur deux villages et sur la ville de Tyr. L'armée israélien appelle tous les habitants de Tyr et des environs à évacuer.

Israël et l'Iran ne devraient plus s'attaquer pour l'instant, mais la lutte contre la milice pro-iranienne Hezbollah au Liban se poursuit sans relâche. C'est ce qu'a fait savoir le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'armée israélienne pénètre toujours plus profondément au Liban, malgré le cessez-le-feu. Cela a également un impact énorme sur la population locale, déclare la correspondante Daisy Mohr depuis le Moyen-Orient.

"On voit les conséquences de la guerre partout. Déplacés internes, tentes dans la rue. Plus de gens sur une petite surface. Et bien sûr tout ce stress et ces traumatismes, toutes ces émotions que cela entraîne.

C'est très tangible ici", déclare Mohr dans De Ochtend sur Radio 1. Un hélicoptère Apache de l'armée américaine s'est écrasé hier près du détroit d'Ormuz, le passage maritime important qui est bloqué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Les deux membres d'équipage ont entre-temps été secourus, apparemment selon des sources anonymes des médias américains. Le président américain Donald Trump déclare bien que l'équipage "va bien".

On ne sait pas encore clairement s'il s'agit d'une attaque iranienne ou d'un problème technique. Ni la Maison Blanche ni l'armée américaine n'ont réagi à l'incident. L'incident se produit néanmoins à un moment où les hostilités et les attaques dans la région s'intensifient à nouveau. En avril, un F-15 américain avait été abattu par l'armée iranienne, ce qui avait amené l'équipage sur le sol iranien.

L'équipage avait également été sauvé avec succès. Rudi Vranckx sur la guerre au Moyen-Orient : "Trump a des cartes en main, mais on ne sait pas quel est son plan final" Le premier ministre israélien a réagi pour la première fois depuis la nouvelle escalade dans le conflit avec l'Iran.

Dans une courte vidéo, Netanyahu a déclaré que l'Iran et Hezbollah (le groupe armé actif au Liban) sont plus faibles que jamais, mais que la guerre avec eux n'est pas encore terminée. Le ministre israélien des Affaires étrangères : Israël continuera à combattre Hezbollah Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a déclaré qu'Israël continuerait à lutter contre Hezbollah au Liban, et qu'il attaquerait également la capitale Beyrouth si Hezbollah continue d'attaquer dans le nord d'Israël.

La précédente attaque d'Israël sur Beyrouth a été une raison pour que l'Iran bombarde à nouveau Israël avec des roquettes. L'armée iranienne a déclaré plus tôt qu'elle arrêterait ses attaques contre Israël si Israël cessait ses attaques contre le Liban





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