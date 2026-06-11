Un affrontement majeur a éclaté entre les forces américaines et le régime iranien, marqué par des frappes de missiles Tomahawk et des tensions navales dans le détroit d'Ormuz.

Le paysage géopolitique du Moyen-Orient a été brusquement bouleversé le 28 février par le déclenchement d'une série d'offensives militaires menées par les États-Unis et Israël contre des cibles stratégiques en Iran .

Cette escalade, initiée en réponse à l'abattage d'un hélicoptère, s'est traduite par des frappes intensives, notamment dans la région cruciale du détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a révélé que près de cinquante missiles Tomahawk, des engins de précision propulsés par moteur à réaction, avaient été lancés vers le territoire iranien, atteignant des zones situées à seulement quelques dizaines de kilomètres de la capitale, Téhéran.

En représailles, le régime iranien a lancé des vagues d'attaques aériennes et de drones kamikazes à travers toute la région du Golfe, ciblant spécifiquement des infrastructures de communication, des radars de défense aérienne et des bases militaires américaines. Parmi les sites touchés figurent les bases Ali al-Salem et Ahmad al-Jaber au Koweït, ainsi que la base Sheikh Isa au Bahreïn, plongeant la région dans un état d'alerte maximale.

L'impact humain et matériel de ces hostilités est déjà tangible, particulièrement au Bahreïn. Le ministère de l'Intérieur a diffusé des images montrant des dommages significatifs dans les localités de Hamad et Manama, où des habitations ont été touchées et des véhicules ont été réduits en cendres. Une jeune fille de onze ans a été légèrement blessée lors de ces bombardements. Parallèlement, la tension s'est exportée sur le plan diplomatique mondial.

La Belgique, soutenue par vingt et un autres pays, a fermement condamné les activités subversives de l'Iran, appelant Téhéran à cesser ses complots meurtriers et ses actions malveillantes menées sur le sol étranger. Ces nations accusent l'Iran de tenter d'intimider, d'enlever ou d'assassiner des individus au sein de leurs propres communautés, s'appuyant pour cela sur des réseaux criminels locaux et internationaux.

Cette instabilité s'est manifestée concrètement en mars par des attaques contre des synagogues à Liège et Rotterdam, ainsi que par l'incendie d'un véhicule dans le quartier juif d'Anvers, illustrant l'extension du conflit au-delà des frontières du Golfe. Sur le front maritime, la lutte pour le contrôle du détroit d'Ormuz, artère vitale pour l'approvisionnement mondial en pétrole, a atteint un point critique.

Alors que Téhéran affirme avoir totalement fermé le passage et menace de tirer sur tout navire tentant de le franchir, Washington dément catégoriquement cette fermeture. Le président Trump a affirmé avoir orchestré une mission secrète permettant d'escorter en toute sécurité plus de deux cents navires commerciaux durant le dernier mois, assurant ainsi l'acheminement de plus de cent millions de barils de brut sur le marché mondial. Cette opération visait à stabiliser les marchés énergétiques face aux menaces iraniennes.

Toutefois, la fermeté américaine s'est manifestée par une politique de blocade stricte des ports iraniens. Le commandement Centcom a annoncé la neutralisation d'un sixième navire, le pétrolier M/T Settebelle battant pavillon du Palaos, après que son équipage a ignoré les avertissements répétés. Un avion de combat américain a utilisé des munitions de précision pour frapper la salle des machines du navire, alors que celui-ci tentait d'exporter du pétrole iranien en violation des sanctions.

Le dialogue politique entre les deux puissances est désormais rompu, laissant place à une rhétorique de confrontation. Le président iranien Masoud Pezeshkian a qualifié les menaces américaines de signes de faiblesse et de désespoir, affirmant que viser des infrastructures critiques comme les réseaux de transport, d'électricité ou d'eau ne constitue pas une démonstration de force. Il a souligné que l'Iran s'appuierait sur l'expertise de ses spécialistes et sur une solidarité nationale inébranlable pour résister à toute pression extérieure.

De son côté, Donald Trump a maintenu un ton belliqueux lors d'une conférence de presse, promettant d'attaquer l'Iran de manière extrêmement sévère. Cette impasse diplomatique, couplée à des opérations militaires actives et une guerre économique navale, laisse présager une période d'instabilité prolongée dans l'une des régions les plus volatiles du globe, où chaque geste pourrait mener à une guerre totale





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