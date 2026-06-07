Escalade militaire au Moyen-Orient : frappes israéliennes au Liban, tensions US-Iran et crise humanitaire

Les affrontements se multiplient au Moyen-Orient avec des frappes israéliennes sur le Liban malgré des cessez-le-feu fragiles, des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran après des attaques de drones, et une catastrophe humanitaire avec des centaines de milliers de déplacés. Les négociations pour une trêve durable butent sur le refus du Hezbollah.

Depuis l'attaque conjointe des États-Unis et d' Israël contre l' Iran le 28 février, les tensions dans la région du Golfe n'ont cessé de croître. Bien qu'un cessez-le-feu fragile ait été établi entre Téhéran et Washington, les provocations se multiplient.

Dans le même temps, le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban se poursuit malgré des accords de trêve régulièrement annoncés et violés. Le régime iranien a riposté par des frappes aériennes dans l'ensemble de la région du Golfe, visant notamment des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.

Cette semaine encore, plusieurs projectiles ont été tirés depuis l'Iran, dont six drones d'attaque abattus par les forces américaines dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique pour le transport mondial de pétrole et de gaz. Les États-Unis ont également mené des frappes contre des installations radar iraniennes sur la côte. La situation humanitaire au Liban devient catastrophique.

Les bombardements israéliens, principalement dans le sud du pays, se poursuivent quotidiennement, forçant des centaines de milliers de Libanais à fuir leurs foyers. La ville portuaire de Tyr, peuplée d'environ 100 000 habitants, cible récurrente des attaques, a vu une partie de sa population évacuée sur ordre de l'armée israélienne dès la fin mai. Le 15 mai, un cessez-le-feu entre Israël et le Liban avait été prolongé de 45 jours, mais cet accord reste constamment violé.

Israël justifie ses opérations par des tirs du Hezbollah et vise en particulier le quartier de Dahieh à Beyrouth, bastion de la milice chiite pro-iranienne. Cependant, ces attaques causent des pertes civiles et militaires. Trois soldats libanais ont récemment été tués lors d'une frappe israélienne dans le sud, un incident que l'armée israélienne a attribué à la présence d'un véhicule suspect dans une zone où le Hezbollah prévoyait une attaque.

L'armée israélienne assure toutefois se battre contre le groupe terroriste et non contre l'armée libanaise, et a annoncé une enquête sur l'incident. Les pertes militaires s'accumulent. Deux soldats israéliens, âgés de 21 et 23 ans, ont été tués dans des combats avec le Hezbollah dans le sud du Liban, portant à 17 le nombre de soldats israéliens morts depuis le cessez-le-feu du 17 avril.

Depuis la reprise de l'escalade le 2 mars, le bilan dépasse 3 560 morts au Liban contre 30 côté israélien. Pendant ce temps, les négociations pour une trêve durable patinent. Bien qu'une nouvelle prolongation du cessez-le-feu ait été annoncée mercredi après un quatrième cycle de pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, le Hezbollah a rejeté l'accord.

Dans la foulée, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation immédiate de cinq villages et villes du sud et de l'est du Liban - Armati, Mashgara, Kafr Huna, Sajad et Ansariya - via son porte-parole arabe Avichay Adraee, demandant aux civils de se diriger vers le nord, au-delà de la rivière Zahrani. Peu après, des frappes aériennes ont visé la ville de Sahmar dans la vallée de la Bekaa, touchant une Husayniyah (une salle religieuse pour musulmans chiites) et un local scout, sans faire de blessés mais causant d'importants dégâts matériels visibles sur des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Sur le front économique, l'administration américaine envisage d'utiliser les actifs iraniens gelés - estimés jusqu'à 85 milliards d'euros - pour financer la reconstruction des États du Golfe victimes des attaques iraniennes. Cette proposition, révélée par le Financial Times, vise à soutenir des alliés comme le Koweït et Bahreïn, dont la souveraineté a été violée par des tirs de roquettes et de drones depuis l'Iran.

Le Trésor américain, sous la direction de Scott Bessent, se dit prêt à mobiliser tous les moyens disponibles pour mettre ces fonds à disposition des partenaires du Golfe. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie de pression accrue sur Téhéran, alors que la mer d'Oman et le détroit d'Ormuz restent des zones de forte tension où les forces américaines continuent d'intercepter des drones hostiles et de mener des opérations défensives





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