Escalade militaire au Moyen-Orient : Israël déclare une "zone de combat" au sud du Liban et élimine un commandant clé du Hamas

L'armée israélienne a ordonné l'évacuation de toutes les zones au sud du fleuve Zahrani au Liban avant de nouvelles frappes contre le Hezbollah. Cette annonce survient avant une réunion militaire au Pentagone et des négociations sous parrainage américain. Par ailleurs, Israël a confirmé avoir tué un haut responsable du Hamas, présenté comme un planificateur de l'attaque du 7 octobre 2023. Le Hamas a reconnu sa mort lors de funérailles massives à Gaza.

L'armée israélienne a émis un avertissement ferme le mercredi 29 mai 2025, déclarant toute la zone située au sud du fleuve Zahrani, jusqu'à environ quarante kilomètres de la frontière libanaise, comme une "zone de combat".

Cette déclaration, qui intervient dans le cadre d'une intensification des opérations militaires, appelle les habitants de cette vaste région à évacuer immédiatement et à se diriger vers la rive nord du Zahrani. Cette mesure préventive précède de nouvelles frappes aériennes et terrestres ciblant le Hezbollah dans l'est et le sud du Liban, que le mouvement chiite pro-iranien a confirmé être le théâtre de combats.

Cette escalade majeure se produit à la veille d'une réunion militaire de haut niveau entre les responsables israéliens et américains prévue au Pentagone, et à l'approche de nouveaux cycles de négociations, sous l'égide des États-Unis, programmés pour les 2 et 3 juin prochains. Parallèlement, les services de sécurité israéliens, l'armée et le Shin Bet, ont annoncé avoir éliminé mardi, lors d'une frappe dans le nord de la bande de Gaza, un haut commandant du Hamas.

Celui qu'Israël présente comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023 a été tué, selon un communiqué des Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas. Dans son propre communiqué, le Hamas a confirmé la mort de ce gradé, reconnaissant son rôle clé dans la conception et la planification de l'opération qui a fait 1 221 morts du côté israélien, en grande majorité des civils, selon un décompte de l'Agence France-Presse.

À Gaza-ville, des centaines de personnes, principalement des hommes et des adolescents, ont participé à ses funérailles, brandissant des drapeaux verts du Hamas et des portraits du défunt, dans un hommage teinté de deuil et de détermination. Ces événements soulignent la volatilité persistante des fronts israélo-libanais et israélo-palestinien, alors que la communauté internationale s'efforce de relancer un processus de pai





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