Escalade militaire au Moyen-Orient : l'Iran attaque une base américaine en Jordanie après l'abattage d'un hélicoptère US

Un hélicoptère Apache américain abattu par l'Iran près du détroit d'Ormuz provoque une riposte des États-Unis contre des cibles iraniennes, tandis que les combats se poursuivent au Liban.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, déclenchant une escalade militaire dans la région. En réponse, le régime iranien a mené des frappes aériennes dans toute la région du Golfe.

Dimanche, pour la première fois en deux mois, l'Iran a tiré des missiles sur Israël, une action présentée par Téhéran comme une représailles pour l'intensification du conflit au Liban, où Israël a accru ses opérations contre le groupe pro-iranien Hezbollah au cours des dernières semaines. Selon un média israélien, les deux parties auraient accepté de cesser leurs attaques mutuelles sous la pression du président américain Donald Trump.

Dans la nuit suivante, l'Iran a riposté en lançant des missiles contre une base aérienne américaine en Jordanie, touchant des hangars abritant des avions de combat F-35 et un centre de commandement militaire américain. L'armée américaine a alors annoncé, via le commandement central (Centcom) sur le réseau X, le début de nouvelles "frappes de légitime défense" contre l'Iran, qualifiées de réponse proportionnée à l'agression iranienne injustifiée. Ces frappes font suite à l'abattage d'un hélicoptère de combat américain par l'armée iranienne.

Le président Trump avait déjà prévenu que les États-Unis réagiraient à cet incident. Selon des médias iraniens, des explosions ont été entendues dans les ports iraniens de Bandar Sirik, Kuhestak et Minab, près du détroit d'Ormuz, rapportés par la chaîne Al Jazeera.

Trump a affirmé sur sa plateforme Truth Social que l'hélicoptère Apache abattu près du détroit d'Ormuz avait été "abattu par les Iraniens" et que les États-Unis "doivent, par nécessité, réagir à cette attaque", sans préciser la nature de la riposte américaine. Les deux pilotes ont été secourus après plusieurs heures et sont "sains et saufs" selon Trump. Jusqu'alors, Washington n'avait pas fourni d'explication sur la cause du crash.

Sur le front israélo-libanais, des soldats israéliens (IDF) ont rapporté avoir essuyé des tirs près de la frontière avec le Liban. Un homme aurait ouvert le feu depuis le Liban avant d'être abattu. Aucun soldat israélien n'a été blessé. L'enquête initiale indique que le tireur ne s'était pas introduit en Israël, mais se trouvait dans une zone militaire israélienne du côté libanais de la barrière, sans franchir le portail lui-même, situé à quelques mètres à l'intérieur du territoire israélien.

Les troupes ont fouillé la zone à la recherche d'éventuels complices, avec le soutien de l'aviation. Les résidents des localités de Misgav Am, Margaliot et Manara ont été priés de rester à l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit déclarée sûre, et les autoroutes proches ont été fermées. Au Liban sud, au moins 14 personnes ont été tuées et 18 blessées hier dans des attaques de l'armée israélienne, selon le Croissant-Rouge.

Ces frappes aériennes ont visé deux villages et la ville de Tyr. L'armée israélienne a appelé tous les habitants de Tyr et de ses environs à évacuer. Bien qu'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran ait été annoncé, la campagne militaire contre le Hezbollah se poursuit sans relâche, a indiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'armée israélienne progresse toujours plus profondément au Liban, malgré cette trêve, ce qui a un impact humanitaire dévastateur.

La correspondante Daisy Mohr, depuis le Moyen-Orient, décrit des conditions catastrophiques : "On voit les conséquences de la guerre partout. Déplacés internes, tentes dans la rue. Plus de gens sur une petite surface. Et bien sûr tout ce stress et ces traumatismes, toutes ces émotions que cela entraîne.

C'est très tangible ici.

" L'hélicoptère Apache américain s'est écrasé près du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique bloquée depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Les deux membres d'équipage ont été secourus, selon des sources anonymes des médias américains. Trump a confirmé que l'équipage allait bien, mais il reste à déterminer si l'incident résulte d'une attaque iranienne ou d'une panne technique. Ni la Maison-Blanche ni l'armée américaine n'ont réagi officiellement à ce stade.

L'incident survient dans un contexte de regain de tensions et d'hostilités dans la région. En avril dernier, un avion de combat américain F-15 avait été abattu par l'armée iranienne, obligeant l'équipage à se poser sur le sol iranien





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran États-Unis Israël Jordanie Liban Hezbollah Détroit D'ormuz Attaque Missile Hélicoptère Apache F-35

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escalade au Moyen‑Orient: l'Iran frappe Israël, puis contre‑attaque via MahshahrFréquentes frappes létales entre Israël et l'Iran soulèvent la tension régionale, provoquant des fluctuations du prix du pétrole mondial et compliquant les négociations de désengagement. Israël annonce avoir touché un centre pétrochimique iranien, tandis que l'Iran a mené une contre‑attaque contre un complexe nucléaire. Le conflit se situe dans un contexte géopolitique tendu, avec des puissances occidentales qui tentent de stabiliser la région.

Read more »

L'Iran et Israël échangent des frappes : escalade au Moyen-OrientL'Iran a lancé des missiles sur Israël en représailles à l'escalade israélienne au Liban. Les États-Unis sont accusés de complicité par Téhéran, tandis que Trump évoque un cessez-le-feu imminent. L'armée israélienne se prépare à une campagne de plusieurs jours. La diplomatie iranienne reste active via le Pakistan.

Read more »

Escalade militaire au Moyen-Orient : attaques Iran-Israël et réactions internationalesLes tensions militaires s'intensifient au Moyen-Orient avec des échanges de frappes entre l'Iran et Israël, des incidents impliquant les États-Unis et une poursuite des combats au Liban. Cet article résume les développements récents, y compris la position d'Israël sur Hezbollah, l'incident de l'hélicoptère Apache et les déclarations de Donald Trump.

Read more »

Escalade au Moyen-Orient : les États-Unis et Israël mènent des frappes contre l'Iran, qui réplique par des tirs de missilesNouvelles frappes militaires et tensions accrues au Moyen-Orient avec des attaques américaines contre l'Iran après l'abattage d'un hélicoptère, une riposte iranienne par missiles contre Israël, et la poursuite des combats Israël-Hezbollah au Liban avec un lourd bilan civil.

Read more »