Escroquerie dans la restauration: Un voleur sème la panique dans plusieurs établissements

Un individu, soupçonné d'une série de vols dans des restaurants et des bars, est recherché. L'homme utilisait des méthodes subtiles pour voler de l'argent ou consommer sans payer. L'enquête est en cours.

Les images de vidéosurveillance dévoilent une scène se déroulant en quelques instants: l'individu, avec une grande discrétion, ouvre le tiroir-caisse et s'empare de l'argent pendant le service. Il prétexte ensuite un appel téléphonique pour s'échapper rapidement. « Il sort et ma femme me dit que c’est bizarre car il est parti téléphoner mais sa voiture n’est plus dans le parking. Donc il était parti.

Je pense qu’il sait vraiment ce qu’il fait », témoigne Philippe, chef et propriétaire d'un restaurant, victime de ces agissements. L'apparence soignée de l'individu et son discours rassurant ont trompé Philippe, qui n'aurait jamais soupçonné ce mode opératoire particulièrement surprenant. « On prend rendez-vous, il arrive, il a l’air bien de sa personne. Il me dit qu’il est étudiant, qu’il a repris des cours, il a 41 ans. Il me montre des papiers et tout, je dis ok. Pour moi, tout paraissait dans les cases, c’était normal », regrette le cuisinier. \Ce restaurant est loin d'être un cas isolé. Près d'une dizaine de plaintes ont déjà été enregistrées, toutes liées à des vols où l'auteur consomme sans payer, comme le relate Fabrice, propriétaire d'un bar. « Il mettait des verres à peu près à tout le monde, il se mêlait un peu à toutes les tables, il a joué au 421 avec quelques clients… puis il est parti d’un coup, sans régler ses consommations évidemment. Via Facebook j’ai vu mes confrères qui se plaignaient de vol. Moi j’ai eu la chance, il n’a pas travaillé pour moi. Apparemment ce n’est pas son coup d’essai », explique-t-il. Dimanche dernier, le même scénario s'est répété. En manque de personnel et à l'approche d'un week-end ensoleillé, Stéphanie a également été victime de cette escroquerie. « Je me suis dit que c’était le week-end de Pâques, que j’avais besoin de main. Je me dis qu’on va essayer, qui n’essaye rien n’a rien. Le lendemain en faisant mes comptes, j’avais quelques centaines d’euros qui manquaient », déplore-t-elle. Les restaurateurs et les tenanciers de bars sont donc les cibles d'un voleur qui utilise des méthodes subtiles pour voler de l'argent ou consommer sans payer. Leurs témoignages révèlent l'ampleur du problème et la nécessité de rester vigilants face à ces agissements.\Face à la recrudescence de ces actes, l'association des hôtels et restaurants de Spa appelle à une vigilance accrue. Le parquet de Verviers confirme l'ouverture d'une enquête en cours. L'auteur présumé, qui a été identifié, devrait être convoqué dans les prochains jours afin d'être interrogé. Les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre pour mettre fin à ces vols. L'enquête permettra de déterminer l'étendue des préjudices et de prendre les mesures nécessaires. La collaboration de tous les professionnels de la restauration est essentielle pour identifier et appréhender d'autres potentielles victimes. La vigilance et le partage d'informations sont les armes les plus efficaces pour lutter contre ces pratiques frauduleuses qui mettent en péril l'activité de nombreux établissements





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