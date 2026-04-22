Espagne : Begoña Gómez, l'épouse du Premier ministre, mise en examen pour corruption

L'épouse du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a été formellement mise en examen pour détournement de fonds, trafic d'influence et corruption. Le parquet de Madrid a fait appel de cette décision, estimant que les faits ne constituent pas une infraction pénale. Cette affaire fragilise davantage le gouvernement de coalition minoritaire.

L' enquête impliquant Begoña Gómez , l'épouse du chef du gouvernement socialiste espagnol Pedro Sánchez , a pris une nouvelle tournure avec la décision du juge Juan Carlos Peinado de la mettre en examen formelle pour des accusations graves de détournement de fonds, de trafic d'influence et de corruption.

Cette affaire, qui s'inscrit dans une série d'investigations visant la famille du dirigeant et d'anciens collaborateurs, exerce une pression considérable sur son gouvernement de coalition minoritaire, déjà fragilisé par des tensions internes et des défis politiques. La mise en examen, annoncée le 13 avril, marque une étape cruciale dans l'instruction, ouvrant potentiellement la voie à un procès pour l'épouse du Premier ministre.

Cependant, le parquet de Madrid a immédiatement réagi en interjetant appel de cette décision, demandant son annulation et arguant que les faits reprochés à Madame Gómez ne constituent pas, selon eux, une infraction pénale. Cette divergence de vue entre le juge d'instruction et le parquet souligne la complexité de l'affaire et la difficulté d'établir une preuve irréfutable de culpabilité.

Le communiqué du parquet, publié mercredi, met en avant l'absence d'éléments suffisants pour justifier la poursuite de l'enquête, remettant en question la validité des accusations portées contre Begoña Gómez. Depuis avril 2024, Begoña Gómez est au centre de cette controverse. Elle a toujours fermement nié toute implication dans des actes de malversation ou d'abus de pouvoir.

Jusqu'à la rentrée universitaire 2024, elle occupait un poste de direction d'un master en management, ce qui a alimenté les spéculations sur d'éventuels conflits d'intérêts. L'enquête se concentre sur les soupçons selon lesquels Madame Gómez aurait profité de la position influente de son mari pour obtenir des financements et des avantages indus.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si elle a exercé une pression ou une influence sur des entreprises ou des institutions publiques afin de favoriser ses propres intérêts ou ceux de son entourage. L'affaire a suscité une vive réaction politique, avec des accusations mutuelles entre la majorité gouvernementale et l'opposition.

Les partis de droite ont dénoncé un cas flagrant de corruption et ont exigé la démission de Pedro Sánchez, tandis que les socialistes ont accusé l'opposition de mener une campagne de dénigrement politique motivée par des considérations partisanes. La situation est d'autant plus délicate que le gouvernement Sánchez est déjà confronté à des difficultés pour faire adopter ses projets de loi au Parlement, en raison de son manque de majorité absolue.

L'ouverture de l'enquête initiale est à attribuer à une plainte déposée par une association d'inspiration conservatrice, 'Hazte Oir' (Fais-toi entendre), qui se présente comme un groupe de défense des valeurs traditionnelles. Cette association a utilisé un mécanisme juridique espagnol spécifique qui permet à des tiers, sous certaines conditions, de demander l'ouverture d'enquêtes pénales. Cette procédure, bien que légale, a été critiquée par certains comme étant un outil permettant de porter des accusations infondées ou motivées par des considérations politiques.

'Hazte Oir' a justifié son action en affirmant qu'elle agissait dans l'intérêt général et qu'elle souhaitait faire la lumière sur des allégations de corruption. L'affaire a également soulevé des questions sur l'indépendance de la justice espagnole et sur la possibilité d'une instrumentalisation des procédures judiciaires à des fins politiques. La décision du juge Peinado de mettre en examen Begoña Gómez a été saluée par l'opposition, qui y voit une preuve de la nécessité de mener une enquête approfondie.

En revanche, le gouvernement a dénoncé une décision injuste et motivée par des considérations politiques. L'avenir de cette affaire reste incertain, et son issue pourrait avoir des conséquences importantes sur la stabilité politique de l'Espagne. Le classement de l'affaire, si le parquet obtenait gain de cause en appel, soulagerait le gouvernement, tandis qu'un procès et une éventuelle condamnation de Begoña Gómez pourraient affaiblir considérablement la position de Pedro Sánchez





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