Espagne : Pedro Sánchez défend l'engagement de Madrid envers l'OTAN face aux tensions avec Washington

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a réaffirmé l'engagement de l'Espagne envers l'OTAN et a répondu aux critiques américaines concernant sa position sur l'Iran et ses dépenses militaires, lors d'un sommet de l'UE à Chypre.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fermement défendu l'engagement de l' Espagne envers l' OTAN et ses obligations au sein de l'Alliance atlantique, répondant ainsi aux récentes tensions avec l'administration américaine.

S'exprimant en anglais lors de l'ouverture d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne à Chypre, Sánchez a déclaré avec assurance : 'L'Espagne est un partenaire fiable au sein de l'Otan et nous remplissons nos obligations envers l'Alliance. Donc, pas d'inquiétude'. Cette déclaration intervient dans un contexte de désaccords croissants entre Madrid et Washington, notamment concernant la guerre potentielle contre l'Iran et le niveau des dépenses militaires espagnoles.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que les décisions du gouvernement espagnol sont basées sur des documents officiels et des positions clairement exprimées par les États-Unis, et non sur des interprétations véhiculées par la presse, notamment des allégations concernant des réflexions rapportées dans des courriels. Il a précisé que la position de l'Espagne est une coopération totale avec ses alliés, mais toujours dans le respect strict du cadre de la légalité internationale.

Cette affirmation souligne la volonté de l'Espagne de maintenir une relation constructive avec ses partenaires tout en défendant ses propres principes et intérêts. La source principale des tensions réside dans l'opposition du gouvernement espagnol à la politique étrangère agressive menée par les États-Unis et Israël, en particulier en ce qui concerne l'Iran.

Depuis la fin du mois de février, Madrid a exprimé une opposition ferme à toute action militaire contre Téhéran, une position qui a visiblement irrité le président américain Donald Trump. Ce dernier a ouvertement critiqué l'Espagne pour son refus d'autoriser l'utilisation de bases militaires andalouses pour lancer des attaques aériennes contre l'Iran, allant jusqu'à menacer de sanctions commerciales sévères, notamment en évoquant la possibilité de 'cesser tout commerce' entre les deux pays.

Cette menace illustre la gravité de la divergence de vues entre les deux administrations et la pression exercée par Washington sur ses alliés pour qu'ils se conforment à sa politique. L'Espagne, cependant, semble déterminée à ne pas céder à ces pressions et à maintenir une position indépendante, basée sur ses propres évaluations et intérêts stratégiques.

La fermeté de la position espagnole témoigne d'une volonté de jouer un rôle plus autonome sur la scène internationale et de ne pas se laisser dicter sa politique étrangère par d'autres puissances. Outre la question iranienne, Donald Trump reproche également à l'Espagne de ne pas respecter l'objectif fixé par l'OTAN d'augmenter ses dépenses militaires à 5% du produit intérieur brut (PIB).

Cet objectif, fortement promu par Washington, vise à renforcer les capacités militaires de l'Alliance atlantique et à partager plus équitablement le fardeau de la défense collective. L'Espagne, comme d'autres pays européens, a du mal à atteindre cet objectif ambitieux, en raison de contraintes budgétaires et de priorités politiques différentes.

Le président Trump a régulièrement dénoncé ce qu'il considère comme un manque de contribution de la part de certains alliés européens, menaçant de remettre en question l'engagement américain envers l'OTAN si ces pays ne s'engagent pas à augmenter leurs dépenses militaires. La situation actuelle met en évidence les tensions internes au sein de l'Alliance atlantique et les défis auxquels elle est confrontée pour maintenir sa cohésion et son efficacité.

L'Espagne, en défendant sa position sur l'Iran et en résistant aux pressions américaines concernant ses dépenses militaires, se positionne comme un acteur indépendant et affirmé au sein de l'OTAN, prêt à défendre ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. La résolution de ces différends sera cruciale pour l'avenir des relations transatlantiques et la stabilité de l'ordre mondial





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Espagne OTAN États-Unis Iran Défense Pedro Sánchez Donald Trump Dépenses Militaires Chypre Sommet UE

United States Latest News, United States Headlines