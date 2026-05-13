La jeune chanteuse belge Essyla évoque «Dancing on the ice» lors de la première demi-finale du 70e concours Eurovision à Vienne. Malgré les faibles probabilités initiales, elle parvient à se qualifier pour la finale du samedi 16 mai, face à de grands favoris, tout en devenant le centre d’une controverse internationale due à la participation d’Israël.

Avec sa chanson électro-pop «Dancing on the ice», la chanteuse belge Essyla a permis mardi soir à la Belgique de se qualifier pour la finale du 70e concours Eurovision de la chanson.

Alice Van Eesbeeck, alias Essyla, est une artiste de 29 ans originaire de Perwez dans le Brabant wallon. Elle s’est fait connaître comme finaliste de l’émission The Voice Belgique, après avoir étudié au prestigieux Institut royal supérieur de musique et de pédagogie (Imep) de Namur. Lors de la première demi-finale du concours Eurovision, la chanteuse a interprété son titre en anglais «Dancing on the ice» (soit «Danser sur la glace» en français) sur la scène de Vienne.

Vêtue d’une tenue entièrement blanche, elle a captivé le public avec une mise en scène spécifique où quatre danseurs évoluaient autour d’elle, dans une véritable allégorie de la glace. La voix cristalline et l’énergie décontractée de la jeune chanteuse ont conquis les spectateurs, permettant à la Belgique d’accéder à la finale prévue samedi soir au Wiener Stadthalle. Cette qualification était pourtant loin d’être acquise, compte tenu que les bookmakers la plaçaient parmi les derniers favoris de la compétition.

En effet, avant sa performance, les experts很好es ne la donnaient pas parmi les favoris, mais son charisme et sa prestation scénique ont finalement su séduire le jury. Les favoris finlandais, grec et israélien ont confirmé leur statut de tête d’affiche en se qualifiant sans surprise, tout comme les artisans suédois, moldave, serbe, croate, lituanien et polonais.

Les candidatures de l’Estonie, la Géorgie, le Monténégro, le Portugal et Saint-Marin ont, en revanche, été éliminées lors de cette première demi-finale, qui est également l’occasion de faire une première sélection parmi les 35 pays en lice avant le grand spectacle final, retransmis en direct par l’Union européenne de radio-télévision (UER). Cette édition du concours Eurovision se déroule dans une ambiance particulièrement tendue en raison de la participation d’Israël, qui traverse une crise majeure en raison de la guerre sanglante à Gaza.

Cette guerre, consécutive à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, frappe l’organisation de plusieurs boycottages. Ainsi, l’Espagne, l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas et la Slovénie ont décidé de ne pas participer au programme en signe de protestation. Des manifestations sont également prévues aux alentours du Wiener Stadthalle pour dénoncer cette participation. Les tensions ont été palpables lors de la demi-finale du mardi, notamment au moment de la prestation du candidat israélien Noam Bettan.

Malgré des cris comme «Free, free Palestine» et quelques huées de la part des spectateurs, l’intervention s’est déroulée sans incident majeur. Quatre personnes ont été escortées hors de la salle pour certaines de ces interventions, selon les confirmations du diffuseur autrichien ORF et de l’organisateur UER





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