Esteban Ocon viré de Haas avant la fin de la saison

Haas met fin à la collaboration avec Esteban Ocon suite à son éviction au GP du Mexique. Rafael Câmara le remplace à São Paulo pour son premier Grand Prix.

La structure américaine Haas a confirmé officiellement la fin anticipée de sa collaboration avec le pilote français Esteban Ocon pour le reste de la saison 2026. Cette annonce intervient quelques jours seulement après une éjection spectaculaire et conflictuelle lors du Grand Prix du Mexique, un événement qui a brutalement mis un terme à la participation d'Ocon au championnat du monde.

Une séparation précipitée par des tensions à Mexico

L'incident déclencheur s'est produit vendredi lors de la deuxième séance d'essais libres à Mexico, où Ocon a manifesté publiquement son désaccord concernant la stratégie de pneus imposée par son équipe. Les tensions internes ont rapidement escaladé jusqu'à une altercation directe entre le pilote et des membres de l'écurie, obligeant la direction à intervenir immédiatement pour discipliner le Français.

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Ocon a reconnu samedi exister un différend sérieux, tout en niant catégoriquement toute violence physique malgré les rumeurs persistantes dans la presse spécialisée. Haas a finalement décidé de l'écarter dès le samedi matin, confiant la monoplace au pilote japonais Ryo Hirakawa pour les qualifications et la course, sans fournir d'explication détaillée immédiate.

Rafael Câmara effectue son retour en Formule 1

Pour le Grand Prix de São Paulo qui se tient ce week-end, Haas a confirmé que le Brésilien Rafael Câmara pilotera aux côtés d'Oliver Bearman. Le jeune pilote de 21 ans, déjà titulaire confirmé pour la saison 2027, dispute ainsi sa première épreuve de Formule 1 devant son public local, marquant une étape décisive dans sa carrière professionnelle.

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Initialement, Ocon devait achever son contrat à Haas avant de quitter l'écurie à la fin de l'année 2026, une séparation déjà prévue depuis fin septembre. Les événements dramatiques survenus au Mexique ont toutefois accéléré le processus de rupture, laissant l'équipe américaine naviguer dans une incertitude totale pour la suite de la saison et au-delà.

Incertainités pour l'avenir de la carrière d'Ocon

Le départ prématuré d'Esteban Ocon soulève désormais de nombreuses interrogations quant à la suite de sa carrière dans le sport automobile. Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021 ne dispose actuellement d'aucun volant de titulaire confirmé pour la saison prochaine, ce qui laisse planer une forte incertitude sur son avenir immédiat.

Cette situation critique contraste avec les performances attendues et montre à quel point les dynamiques d'équipe en Formule 1 peuvent changer rapidement face à des conflits internes majeurs.